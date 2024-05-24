國會改革「正反方狹路相逢」　卓榮泰指示：人民安全為警方第一要務

▲立法院場外抗議宣講。（圖／記者黃克翔攝）

記者張乃文／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，場外抗議人潮持續聚集，據主辦單位統計，目前已突破萬人。內政部長劉世芳表示，今天行政院長卓榮泰有特別指示，警方將所有人民財產安全列為第一要務，院外區域警方也一定可以保護得宜，但呼籲所有參加集會者秉持相互尊重，有任何不合法滋擾情形，警方一定會第一手馬上處理。

劉世芳說明，警察同仁非常辛苦，根據前兩日的立院情況，在今早六點已經做好部署。她說，卓榮泰特別指示，無論是否參加集會，院外所有人民的生命財產安全，警方皆會列為第一要務，也會保護得宜，據目前情況來看，一切還好。

▲▼立法院場外將有國會改革法案支持與反對方集會。（圖／記者黃克翔攝）

劉世芳呼籲，我們是民主國家，都百分之百尊重所有言論自由，「但千萬不要有任何滋擾情形，若有任意不合法滋擾情況，警方一定會第一手馬上處理」。

據了解，今日國會改革法案相關反對、贊成團體皆有申請集會，劉世芳表示，目前情資顯示都有適當區隔，同時清楚表達給申請集會遊行的單位，無論是哪方支持者，希望所有單位按照原本同意範圍進行正常集會活動，只要合法、合理，一定保障大家的權益，若有不法滋擾，也會隨即處理。

▲內政部長劉世芳說明集會情形。（圖／ETtoday攝影中心）