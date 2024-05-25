遠百信義餐廳又出事！他吃朱記餡餅「豬肉生到發亮」衛生局要查

▲網友爆料在大遠百吃到不熟的餡餅。（圖／翻攝爆料公社）

記者洪巧藍／台北報導

百貨美食又傳出包！有民眾在網路爆料，昨日於遠百信義A13店的朱記餡餅粥店購買豬肉餡餅，吃了驚見內餡竟然還是生的，而且後續還出現肚子不舒服、發燒等症狀。北市衛生局今日表示，將派員前往稽查，瞭解業者是否違反食品良好衛生規範以及產品責任險等狀況，如果違反規定且限期未改，最高可處2億元罰鍰。

民眾在爆料公社PO文指出，自己到大遠百知名朱記麵食館吃到生的豬肉餡餅，「我的天，那豬肉還生的發亮！太離譜了」。民眾表示，當下餐廳有表示免單並多送餡餅，他又急著回去上班只好先答應，但又想到食安問題不應輕輕放下，先前寶林茶室粿條事件也發生在遠百信義A13，決定將此事公開。

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北市衛生局科長林冠蓁表示，針對本案件，衛生局將派員前往稽查，針對產品責任險及衛生局良好衛生規範準則進行瞭解，若有缺失會要求餐廳限期改善，經衛生局複查仍不合格，將依違反食安法處6萬元到2億元罰鍰；若產品責任險未符合規定，也可依法處3萬到300萬元罰鍰。衛生局也呼籲，應該加強人員訓練，並且依照標準作業流程進行餐食製作。

▲網友爆料在大遠百吃到不熟的餡餅。（圖／翻攝爆料公社）