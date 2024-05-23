台鐵公司化首個促參案！鳳山站大樓引進商場　拚明年下半年營運

▲台鐵高雄鳳山站大樓招商，盼引進百貨商場、美食街或影城。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵鳳山車站大樓預計今年完工，台鐵舉辦「高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案」促參ROT說明會公開招商，預計最快8月下旬可公告得標最優廠商，希望引進百貨、商場、美食街、影城、文創等休閒遊憩及娛樂機能，該案為台鐵今年公司化後首個促參ROT案，最快明年8月下旬後營運。

台鐵公司5月15日舉辦「高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案」招商說明會，當天有14家各界廠商參與，鳳山車站開發大樓係由既有鳳山車站上方延伸興建主體為一幢三棟之車站共構大樓，分別為A棟-10樓、B棟-6樓及C棟(電梯棟)-3樓，總樓地板面積4萬3187.65平方公尺，由交通部鐵道局興建，預定113年完工後交付台鐵公司。

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台鐵公司表示，該案4月30日起公告招商，將於7月1日下午5時截止收件，若順利的話，最快8月將可公開評選，預計8月下旬決標可公告最優廠商，這是台鐵公司化後首個促參ROT案，為了培養和繁榮鳳山地區的商業發展、文創和休閒產業，權利金相當親民，預計最快決標後1年可營運。

▲▼台鐵高雄鳳山站大樓招商，盼引進百貨商場、美食街或影城。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，鳳山車站開發大樓交通便利，且鳳山區人口為全高雄市之冠，具有發展潛力，期透過引進民間資金、創意與經營理念，結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務與機能，譬如文創、青創、百貨商場、美食街、影城、辦公室等。

台鐵公司表示，鳳山車站開發大樓規畫將尊重業者評估，經營權為30年，希望透過該促參案提升地方機能完善度、滿足便捷商務需求、提供高品質的多元行旅服務及更優質的公共服務。