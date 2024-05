薯條暖燈下「烘乾髒拖把」員工照出餐　澳洲麥當勞被罵爆

▲員工在薯條保溫燈下方「烘乾」髒拖把。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

澳洲麥當勞一名女員工剛拖完餐廳地板,竟把骯髒又溼答答的拖把,拿到薯條保暖燈下方「烘乾」,距離其他薯條僅有幾公分距離。令人反胃的畫面被客人震驚目睹,拍照上傳社群媒體後,瞬間引發眾怒。

女網友黛比(Debbie Barakat)帶兒子前往布里斯班(Brisbane)郊區一間麥當勞分店,在旁邊等待餐點時,竟目睹女員工「烘拖把」的離譜行為。她受訪時回憶,當時有一名員工提醒,「我不認為妳應該這麼做,因為可能會有安全問題,它可能會著火」,但也有其他員工彷彿沒看到一樣,照樣在拖把旁邊鏟薯條出餐。

NOT LOVIN' IT: A customer in Queensland was shocked to see a mop being dried by a McDonald's staff member under the heat lamp of the store’s French fry station. pic.twitter.com/dWyGl4TyxZ