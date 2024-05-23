薯條暖燈下「烘乾髒拖把」員工照出餐　澳洲麥當勞被罵爆

▲員工在薯條保溫燈下方「烘乾」髒拖把。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

澳洲麥當勞一名女員工剛拖完餐廳地板，竟把骯髒又溼答答的拖把，拿到薯條保暖燈下方「烘乾」，距離其他薯條僅有幾公分距離。令人反胃的畫面被客人震驚目睹，拍照上傳社群媒體後，瞬間引發眾怒。

女網友黛比（Debbie Barakat）帶兒子前往布里斯班（Brisbane）郊區一間麥當勞分店，在旁邊等待餐點時，竟目睹女員工「烘拖把」的離譜行為。她受訪時回憶，當時有一名員工提醒，「我不認為妳應該這麼做，因為可能會有安全問題，它可能會著火」，但也有其他員工彷彿沒看到一樣，照樣在拖把旁邊鏟薯條出餐。

NOT LOVIN' IT: A customer in Queensland was shocked to see a mop being dried by a McDonald's staff member under the heat lamp of the store’s French fry station. pic.twitter.com/dWyGl4TyxZ — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 22, 2024

黛比表示，「我被我所看見的景象完全震驚了，她卻只是一笑置之」，她把照片寄給店經理，卻只獲得非常模糊的回應，「我們正在採取糾正措施，確保類似事件未來不會再重演。」

這張照片在社群媒體瘋傳後，果然引發網友批評與憤怒，「不如直接拿薯條拖地」、「（薯條）風味就是從這裡來的」，還有人戲謔表示，這是麥當勞的復古餐點「麥拖把」（McMop）。

隨著風波越演越烈，澳洲麥當勞發言人終於出面回應，他強調麥當勞非常重視食品安全，所有分店都遵循嚴格的清潔衛生程序，總公司也已經跟該分店直接溝通，「將對所有員工執行徹底的重新培訓，讓他們了解麥當勞的衛生、清潔與食品安全程序。」