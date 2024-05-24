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錢都火鍋也有活蛞蝓！衛生局稽查揪4缺失　限期未改善最重罰2億

▲▼錢都火鍋白菜上蛞蝓，北市衛生局前往稽查。（圖／北市衛生局提供）

▲錢都火鍋白菜上蛞蝓，北市衛生局前往稽查。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

錢都火鍋被民眾發現白菜上有活生生的蛞蝓，北市衛生局今（24）日派員前往稽查，現場沒有看到食材內有異物，不過有查獲廚房入口處門聯及爐台不清潔，冰箱內食材未覆蓋、員工個人物品沒有專區貯放、食品器具放置在地面等4項衛生缺失，已經要求限期改善，如果複查仍不合格，最高可處2億罰鍰。

日前有網友在Dcard發文，前陣子有蛞蝓壽司新聞事件，結果去錢都內湖IKEA店用餐，發現有一隻活著的蛞蝓爬在白菜上蠕動，原PO還反諷的說「台灣的食安就交給蛞蝓來守護了」。看到文章的網友則留言說「食物都要煮熟再吃」、「這年頭去餐廳還要自己把食材洗乾淨」、「壽司比較誇張，畢竟要直接入肚了」。

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▲錢都表示，顧客5月22日當天到內湖IKEA店用餐時，發現菜葉上有蛞蝓，當下即刻反應，店家也馬上更換菜盤並表達歉意。（圖／取自Dcard）

北市衛生局科長林冠蓁今日表示，針對火鍋店看到疑似蛞蝓事件，今日派員前往稽查，產品責任險在效期內，也對人員衛生、病媒防治、作業場所衛生加強查核，現場沒有看到食材內有異物。

不過有查獲廚房入口處門聯及爐台不清潔，冰箱內食材未覆蓋、員工個人物品沒有專區貯放、食品器具放置在地面等衛生缺失，已經要求5月27日前改善，如果複查仍不合格，將依違反食安法處6萬元到2億元罰鍰。

錢都表示，顧客5月22日當天到內湖IKEA店用餐時，發現菜葉上有蛞蝓，當下即刻反應，店家也馬上更換菜盤並表達歉意。經溯源釐清，蛞蝓來自餐點食材中的白菜，內部人員清洗時並未發現，進而依照正常程序出餐給客人，造成賓客不安，深表歉意。

錢都也表示，內湖IKEA店當日立刻下架白菜品項，改以其他葉菜類更替。未來會再進行內部管理與檢討，避免未來類似事件發生。

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