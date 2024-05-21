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米擺了10年還能吃？泰國官員稱安全無虞　擬釋出到市場

▲米飯,白飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國政府擬將一批存放倉庫10年的稻米釋出到市場上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

泰國政府近日擬將一批存在倉庫中已經10年的稻米釋出到市場上，引起輿論質疑擺了10年的米吃下肚恐怕有食安疑慮。官員堅持稻米的品質良好、食用無虞，已在準備進行公開招標程序。

泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）在位時期啟動稻米收購計畫，這項計畫從2011年到2014年，由政府以高於市價價格向農民購買稻米，但政策屢遭批評，批評人士認為，這不但造成財政損失，也影響泰國稻米出口競爭力。

2014年5月泰國憲法法院因為一起職務調動案判定盈拉瀆職而將她解職，盈拉被迫下台，幾週後泰國軍方發動政變掌權，接著2015年1月盈拉因稻米補貼瀆職案被國會彈劾，遭褫奪公權5年。2017年8月底在最高法院要宣判盈拉有罪前，盈拉潛逃出國。

2014年5月稻米補貼案到期之後，約有1860萬噸政府收購的稻米仍然儲存在倉庫中。2018年前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）執政時期賣掉了95.7%、約1780萬噸的稻米。

商業部長普譚（Phumtham Wechayachai）5月初前往東北的素林府（Surin）視察仍儲存在倉庫中約1萬5000噸的稻米，不過這批稻米已經擺了10年，普譚親自試吃了煮熟的米之後表示，這批稻米的品質仍然相當好，應盡快透過競標程序釋出到市場上。

普譚表示這批稻米釋出到市場上可以為政府增加2億7000萬泰銖（約新台幣2億4000萬元）的收入，並省下倉儲費用。總理賽塔（Srettha Thavisin）也公開支持這項政策。

但普譚宣示這項政策後引起泰國輿論嘩然，民眾質疑放了10年的米是否還能食用，儘管普譚表示10年來稻米經過多次蒸熏消毒程序，但民眾仍質疑經過太多次蒸熏消毒程序的稻米可能對人體健康有害。

泰國公視（Thai PBS）報導，普譚20日表示，已經有私人實驗室的測試顯示這批米安全無虞，他已經指示公共倉庫組織（Public Warehouse Organisation）準備進行公開招標程序，一旦公共衛生部醫藥科學署（Medical Sciences Department）的測試證明這批米是安全的，就可以對外進行招標。

醫藥科學署署長永佑（Yongyot Thammawut）20日下午舉行記者會指出，他們檢測了商業部送過來的稻米樣本，結果顯示營養成分和安全都沒有問題。商業部國內貿易署表示，招標程序將會在月底以前進行。

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