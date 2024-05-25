東京火警揭「4母子驚悚命案」！夫妻3天前才離婚　他砍殺全家後縱火

▲大女兒生前照片。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本東京一棟2層樓住宅23日發生火警，造成母子4人死亡，然而警消卻在死者身上發生多處刀傷，而唯一倖存遭濃煙嗆傷的父親則是有自殘跡象，不排除是男子行兇後自殘縱火，打算同歸於盡。而根據警方最新調查，男子與女性死者在案發前3天才離婚，警方將待男子情況恢復後，進行進一步調查。

根據日媒報導，37歲女性死者高波冬美的母親23日下午1時半左右向消防人員通報稱，在女兒家門外聞到燒焦味，但是大門上鎖無法入內。而消防人員破門而入後，便發現高波冬美、6歲長女後藤鈴、3歲次女後藤玲以及2歲長子後藤信倒在1樓和室，然而4人已經沒有生命跡象，最終確認死亡。

除了這4人之外，現場還有另一名40多歲男子，是3個孩子的父親，而他因遭濃煙嗆傷住院，頸部則有輕微自殘痕跡，目前已經脫離險境。令人感到驚恐的是，死亡的母子4人並非單純被嗆死或是燒死，警方分別在4人遺體上發現嚴重砍傷痕跡。

高波冬美右胸口與右肩至少有2處刀傷；長女後藤鈴的下巴、頸部、鎖骨等3處遭砍；3歲次女後藤玲頸部、大腿等4處有砍傷的痕跡；長子後藤信則是頸部與胸口遭刺傷，另外全身有多處較淺的傷口。初步判斷4人死因皆為失血過多而亡，現場也發現疑似凶器的刀子，認定4人是遭到殺害。

經過調查，夫妻兩人在案發前3天的20日才剛離婚。與一家人熟識的民眾也深感震驚，據悉，男方在小兒子出生後沒多久還特地請了育嬰假在家照顧小孩，一家人感情非常好，親友也極少看過夫妻兩人吵架。高波冬美娘家是經營食品企業，而她本人則是在長照機構上班。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995