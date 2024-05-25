「日本不一樣了！」77老大遊東京驚覺1改變：更像台灣了

▲77老大觀察到日本人態度的改變。（圖／翻攝自Facebook／77老大，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

百萬YouTuber「77老大」平時除了拍片，也會在社群網站分享個人觀點，近來他就分享去日本旅遊的感受，指出日本人的服務態度和10年前不一樣了，如今更像台灣，感覺起來更加舒服。不少網友也認同表示，「現在變得更親切舒適」、「互相尊重很重要」。

77老大在臉書表示，「很多人都說日本人的服務態度變了，這次我來東京，也發現，他們似乎跟十年前不一樣了！」以往對日本服務業的印象就是以客為尊、千篇一律的微笑、鞠躬，用娃娃音介紹商品、送客人到門口。

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不過現在日本的服務方式改變了，卻讓他感覺有點熟悉，「依然很友善，但更像台灣」，完成基本的點餐、帶位等工作後，「以不打擾客人為主」，只在客人有需求時才提供協助，「我覺得，這樣反而更舒服！」

77老大也說，過去的以客為尊的方式，感覺有點卑微、虛假，「人又不是機器，小酒館也不是五星級，不用刻意做到下對上服務」，現在「以客為友」的服務方式，平等友善的對待，讓他覺得更真誠、溫暖、舒服。

許多網友也認同表示，「這樣有尊嚴，客人也自在」、「剛剛好的溫度最好」、「確實不要養成顧客花錢就是大爺的心態」、「我也這麼認為，以前的面笑心不笑，暗地裡罵客人的很多，不如真誠一點，向家人或朋友確實更自在」、「自然的服務方式才能長長久久，我最怕遇到緊迫盯人的店員」。