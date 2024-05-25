衛星發射場有異常動向！　南韓軍：北韓「最快下周」發射偵察衛星

▲北韓去年11月21日晚間從西海衛星發射場，發射軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）連續經歷兩度失敗後，才終於在去年11月將軍事偵察衛星發射升空，此後更表示今年的目標是發射3顆衛星。在南韓軍方的監控下，發現北韓西海衛星發射場近來車輛、人員、裝備的出入相當頻繁，且還包括了發射衛星後的監測設備，因此推估北韓最快將在下周發射衛星。

根據《韓聯社》，南韓軍方關係人士昨（24）日透露，位於北韓平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場被監測出異於往常的舉動，包括車輛、人員、裝備出入變得更頻繁，成為密切監控的對象，且南韓軍方還發現了發射衛星後用來追蹤發射軌跡、計算、評估時的裝備，因此研判北韓最快將於下周發射第2顆軍事偵察衛星。

目前南韓與美國的情報當局正在密切關注北韓的動向。南韓軍方關係人士表示，未來北韓若進行發射，一旦火箭和衛星等進入到南韓領空，將會做好攔截擊落的準備。

《韓聯社》分析，北韓為了凸顯最大的政治效果，不排除選擇在27日前後發射，因為27日南韓、日本、中國將在南韓首爾舉行中日韓領導人峰會，屆時南韓、日本與中國之間可能針對韓半島（朝鮮半島）無核化進行討論，一旦北韓再度發射衛星，可能突顯中日韓三方在該議題上的矛盾，無疑是在目前形成的溝通氛圍潑冷水。

報導指出，去年北韓3次發射軍事偵察衛星時，皆曾向國際海事組織（IMO）和全球航行警報服務（WWNWS）東北亞行政區域調停國的日本匯報，通知發射預定時間等資訊，也因此這次發射可能也會進行事前通報。

對此，南韓軍方關係人士表示，「據我方所知，目前（北韓）尚未向國際組織通報。」