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6學生疑畢旅「集體中邪」！命理師曝3招緊急自救

▲▼墾丁畢旅，5名國中生疑似集體中邪。（圖／民眾提供）

▲花蓮學生到墾丁畢旅，疑似有6人集體中邪。（圖／民眾提供）

記者柯振中／綜合報導

花蓮某國中近日舉辦畢業旅行，不料入住飯店後，發生6名學生躁動、嘔吐、昏厥等情況，也因此有命理師懷疑是「集體中邪」。對此，命理師泓葆先生也透露3種自救的方式，也透露了外出住宿的4禁忌，提醒民眾多加留意。

花蓮這間國中近日舉辦4天3夜的畢業旅行，不料旅行的尾聲，學生入住墾丁某飯店，凌晨時分卻有4女1男出現躁動、哭泣、無力、嘔吐、昏厥等情況，隨後被緊急送醫治療，後來又有1名學生出現類似症狀，所幸6人皆意識清楚、並無大礙。

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由於事件發生在凌晨時分，加上多名學生出現類似症狀，有命理師懷疑是「集體中邪」。校方則對此表示，這是學生之間會流傳的鬼故事，後來有人出現不適，就又會出現看到鬼影、聞到特殊味道等說法。

▲▼墾丁畢旅，5名國中生疑似集體中邪。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲花蓮學生到墾丁畢旅，疑似有6人集體中邪。（圖／記者陳崑福翻攝）

校方說明，為了避免師生心中的壓力，事件發生後立即更換房間，並且啟動集體輔導機制，針對學生們集體輔導。等到下周返回學校，也會進行全校團體輔導，並且針對身體不適的6名學生進行個別輔導。

根據《三立新聞網》報導，命理師泓葆先生說，通常會遇到卡到陰的情況，可能是本身體質較弱、遇到不乾淨的東西，不過集體中邪的情況相當罕見。若真的碰上了，可以透過3種方法自救，分別是「戴上所信仰宗教的護身物」、「去大廟拜拜、收驚」，以及前往「人多、陽氣重的地方」。

泓葆先生也透露了外出住宿的4項禁忌，若是進入房間後，發現有異味、氣氛不對勁，最好立刻換房，也不要到廢墟等人煙罕至的地方探險，更不要不信邪亂說話，且遇到小廟時別隨意拜拜、許願，確保自身平安。

 
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