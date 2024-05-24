畢旅傳集體中邪！5國中生送醫畫面曝　師：學生覺得是看到那些

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

東部某國中舉辦4天3夜畢業旅行，未料最後一個晚上下榻墾丁某飯店，24日凌晨0時許即傳出5名學生集體身體不適，在症狀出現前還疑似目擊「靈異現象」，引發輿論熱議。送醫畫面稍早曝光，當時老師相當緊張，表示學生突然一直發抖、一直吐，症狀越來越嚴重，還表示「學生覺得是……看到那些……。」

▲帶隊的老師向現場警消說明狀況，稱「學生覺得是看到那些」。（圖／記者陳崑福翻攝）

現場畫面顯示，當時救護人員抵達現場時，5名國中生(4女1男)已經全身癱軟，甚至有人陷入昏迷意識不清，警消緊急將患者抬上擔架送醫，同時也詢問現場老師說明情況。

當下老師表示，凌晨時突然接到學生電話，說有發生狀況，當下立即前往房間查看，赫見5名學生不斷發抖，且症狀還越來越嚴重，甚至出現嘔吐、癱軟。老師還稱「學生覺得是……看到那些……，因為一進去很不舒服，那幾個人都在吐」，但細節並未明說；此外，老師也強調5名學生沒有病史，當天大家也都是吃一樣的食物，沒有吃外面的夜市小吃，都是在飯店用餐，應非食物中毒。」

警消初步了解，現場5名學生均有躁動、哭泣、無力等情況，隨後將5人分送3間醫院救治，所幸人均意識清楚，生命跡象穩定，初判應是換氣過度、緊張引起；詳細原因仍待進一步釐清。

▼5名國中生癱軟躺地、不斷嘔吐，警消緊急抬上擔架送醫。（圖／記者陳崑福翻攝）