　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女離家...潮州警調30監視器翻山越嶺　在花蓮女網友家中找到

▲潮州警分局找到少女平安返家 。（圖／潮州警方提供）

▲潮州警分局找到少女，由家人平安帶返家 。（圖／潮州警方提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮1名16歲少女，與家人吵架後，疑聽從網友建議凌晨離家出走，潮州警分局獲報調閱5個車站近30支監視器，經3天擴大搜索，在花蓮縣女網友家中找到，人員平安，讓家屬頻頻致謝。

▲潮州警分局找到少女平安返家 。（圖／潮州警方提供）

潮州警分局光華派出所於5月19日接獲民眾鍾姓婦人報案，指其女兒疑似因跟家人吵架及遭交友軟體之不明網友拐騙，在5月18日凌晨2時許，自行徒步離家出走不知去向。

警方依程序痛通報後，立即派遣警員至現地查訪及使用科技偵查方式，由四林所所長莊賜文、警員袁鵬皓、偵查隊小隊長阮顯傑及偵查佐吳孟政共4員全力搜尋，並調閱潮州火車站周圍監視器，發現她搭火車往北走，第一天先搭到高雄九曲堂後折返屏東火車站，再從屏東火車站購買車票往花蓮方向。

潮州警方隨會移請鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所及花蓮縣警察局花蓮分局豐川派出所、吉安分局仁里派出所等單位共同協助，由員警調閱過濾多部監視器資料，共調閱近30支監視器，第3天，終於在花蓮縣的女網友家中尋獲，協助其順利返家，幸未發生遭網友拐騙，或有侵害之情事。

潮州分局長林明波肯定同仁秉持「同理心」及「救人急難」之精神，不辭千里尋獲離家少女協助返家，讓家屬感受警方為民服務精神，值得同仁學習；在此提醒家長，暑假即將來臨，警方將展開加強保護青少年措施，呼籲家長應注意家中青少年行蹤，適時關心及良好溝通，避免發生憾事。

ET快訊
00940長榮權重仍第一！「3檔新貨」擠進前十大
賀軍翔被控性侵女客人　警搜索介紹人...查扣3手機
陸連2天軍演！台中海線驚見4座雄風飛彈車組
檢察官偷摸鮮肉警大腿！　噁喊：肉棒給我看一下
立院上演大和解！　朝野齊為3立委飛瑞士參加WHA歡呼
快訊／台南凶殺案！　1命危2傷搶救中
快訊／賀軍翔正式發聲！　「未與第三人有任何踰矩行為」
立院場外塞滿3萬人！　震撼空拍圖曝光
獨／控女警下海暗藏驚人計畫！影武者水超深：高招搞臭箭射多人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

才剛獲釋「1通電話」讓他回鍋當車手　穿看守所外套收錢又被逮

快訊／新北驚傳逃逸移工跳樓落跑　右腳骨折變形還忍痛狂逃

噁男緊貼短裙妹進電梯！偷拍卻忘關閃光燈　被抓包秒裝鎮定急刪照

討債談判！中壢兩派人馬當街互毆砸車　桃園警半小時內拘捕9人

賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客人　警同步搜索介紹人...查扣3手機

台21線區間測速偷降速！民眾狂收罰單氣炸　許淑華霸氣說話了

快訊／台南凶殺案！20多歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

新北電桿突傾倒！高壓電線垂降亂飛險要命　驚悚現場畫面曝

南投資深檢座偷摸鮮肉警大腿！還噁喊「肉棒給我看一下」遭起訴

少女離家...潮州警調30監視器翻山越嶺　在花蓮女網友家中找到

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

小哈利畢業後飛上海「親妹接機抱緊緊」　遭伊能靜吐槽：平常只去看哈林演唱會XD

才剛獲釋「1通電話」讓他回鍋當車手　穿看守所外套收錢又被逮

快訊／新北驚傳逃逸移工跳樓落跑　右腳骨折變形還忍痛狂逃

噁男緊貼短裙妹進電梯！偷拍卻忘關閃光燈　被抓包秒裝鎮定急刪照

討債談判！中壢兩派人馬當街互毆砸車　桃園警半小時內拘捕9人

賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客人　警同步搜索介紹人...查扣3手機

台21線區間測速偷降速！民眾狂收罰單氣炸　許淑華霸氣說話了

快訊／台南凶殺案！20多歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

新北電桿突傾倒！高壓電線垂降亂飛險要命　驚悚現場畫面曝

南投資深檢座偷摸鮮肉警大腿！還噁喊「肉棒給我看一下」遭起訴

少女離家...潮州警調30監視器翻山越嶺　在花蓮女網友家中找到

米可白「愛是想和你重複過日子」！　緋聞男友孫綻甜回：I Do

才剛獲釋「1通電話」讓他回鍋當車手　穿看守所外套收錢又被逮

6國中生畢旅疑卡陰！命理師曝住飯店11大禁忌：不要在衣櫥掛衣服

哈瑪斯「父子輪流性侵」以色列女　持槍脅迫她脫衣！完事殺人滅口

院會第3天延會至午夜12點！　韓國瑜：今晚還有20個披薩可以選

日圓貶！關西機場國際線「外籍客創新高」　日本人卻剩一半

來台與郭泰源重溫西武時光　秋山幸二：從中外野看他投球很強

「怕對方先走！」8旬奶奶和閨密每天見面　孫女感動：很羨慕

12星座「一週運勢」！金牛有貴人提拔　射手桃花朵朵

臺東國中技藝教育競賽頒獎及成果發表　21校43個攤位展長才

7台手機坐等國家級警報　第一個響起請喝飲料XD

社會熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

即／舔耳揉胸爆醜聞　宥勝一審判刑8月

畢旅傳集體中邪！師：學生覺得是看到那些

偵查隊長發文批黃明昭　處分申誡1次

即／去年遭酒店公關提告！ 　北檢查扣賀軍翔手機

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

快訊／台南凶殺案！20多歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

更多熱門

相關新聞

營業員來電「借券利息7%」　他急問：該借嗎？老鳥狂回

營業員來電「借券利息7%」　他急問：該借嗎？老鳥狂回

一名網友昨日午睡到一半，突然接到營業員來電，詢問他能否借券，利息是7%，由於他從未有過類似經驗，於是急發文求問「大家會借嗎？」對此，大票鄉民一致點頭，直呼「天上掉下來的錢，不收嗎？」「7%爽歪」。

立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署

立院場外「正反方集結」！青島東路塞滿人　500名警力部署

前男友突傳LINE　她笑「被甩的心情釋懷」！結局療癒

前男友突傳LINE　她笑「被甩的心情釋懷」！結局療癒

紓困花蓮強震受災觀光業　融資信用保證提高最多9成5

紓困花蓮強震受災觀光業　融資信用保證提高最多9成5

一個月被抓3次！毒蟲一路被抓到進入婚姻殿堂

一個月被抓3次！毒蟲一路被抓到進入婚姻殿堂

關鍵字：

潮州警分局網友離家出走花蓮警察

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

陳沂加入SWAG「透紗內衣撩裙」

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面