少女離家...潮州警調30監視器翻山越嶺　在花蓮女網友家中找到

▲潮州警分局找到少女，由家人平安帶返家 。（圖／潮州警方提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮1名16歲少女，與家人吵架後，疑聽從網友建議凌晨離家出走，潮州警分局獲報調閱5個車站近30支監視器，經3天擴大搜索，在花蓮縣女網友家中找到，人員平安，讓家屬頻頻致謝。

潮州警分局光華派出所於5月19日接獲民眾鍾姓婦人報案，指其女兒疑似因跟家人吵架及遭交友軟體之不明網友拐騙，在5月18日凌晨2時許，自行徒步離家出走不知去向。

警方依程序痛通報後，立即派遣警員至現地查訪及使用科技偵查方式，由四林所所長莊賜文、警員袁鵬皓、偵查隊小隊長阮顯傑及偵查佐吳孟政共4員全力搜尋，並調閱潮州火車站周圍監視器，發現她搭火車往北走，第一天先搭到高雄九曲堂後折返屏東火車站，再從屏東火車站購買車票往花蓮方向。

潮州警方隨會移請鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所及花蓮縣警察局花蓮分局豐川派出所、吉安分局仁里派出所等單位共同協助，由員警調閱過濾多部監視器資料，共調閱近30支監視器，第3天，終於在花蓮縣的女網友家中尋獲，協助其順利返家，幸未發生遭網友拐騙，或有侵害之情事。

潮州分局長林明波肯定同仁秉持「同理心」及「救人急難」之精神，不辭千里尋獲離家少女協助返家，讓家屬感受警方為民服務精神，值得同仁學習；在此提醒家長，暑假即將來臨，警方將展開加強保護青少年措施，呼籲家長應注意家中青少年行蹤，適時關心及良好溝通，避免發生憾事。