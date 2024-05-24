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紓困花蓮強震受災觀光業　融資信用保證提高最多9成5

▲▼ 花蓮地震第八天拆除狀態 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲為紓困花蓮受災旅宿業，融資信用保證成數將從最高9成提高至9成5。（資料照／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

為加速花蓮強震受災企業及觀光產業災後重建，交通部觀光署、經濟部、國發會等提供220億元融資額度，協助受災旅宿業融資信用保證取得融資或週轉金貸款。觀光署昨(23日)修正「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數將由最高9成提高為9.5成。

為協助受災旅宿業者儘快恢復正常營運，交通部觀光署、經濟部中小及新創企業署、國發會及中小企業信用保證基金共提撥22億元，提供融資額度達220億元，如業者擔保品不足，承貸金融機構可送中小企業信用保證基金申請信用保證。

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觀光署表示，除0403專案提供資本性融資10成、週轉金9成之信用保證成數，觀光署5月23日也修正發布「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，將受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數由最高9成提高為9.5成，旅宿業者可自受災日起1年內向金融機構申請資本性融資及週轉金貸款，由承貸金融機構就受災旅宿業個別狀況核貸。

觀光署指出，將持續掌握花蓮地區觀光產業災後復原情形，跨部會合作推動各項觀光產業振興及紓困方案，如受災觀光產業融資與利息補貼、補助旅宿業者協助受災民眾短期安置，以及推出自由行住宿優惠、團體旅遊補助、Taiwan PASS-臺鐵通用版、境外包機獎勵等，並與花蓮縣政府及觀光產業公協會保持密切聯繫，全力協助花蓮地區災後重建工作。

相關花蓮地震貸款方案及利息補貼措施，經濟部已建置專區網頁，亦有「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476供洽詢相關資訊；受災旅宿業融資相對信用保證要點則可至交通部觀光署行政資訊網業務資訊網頁查詢。

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觀光署紓困振興花蓮地震旅宿業融資額度災後重建信用保證

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