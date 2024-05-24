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社會 社會焦點 保障人權

畢旅傳「集體中邪」！6生凌晨4點出院緊急換房　校方將啟動輔導

記者莊智勝／屏東報導

花蓮某國中舉行4天3夜畢業旅行，未料形成最後一夜下榻墾丁某飯店時，凌晨時分竟有多名學生分別出現躁動、嘔吐、昏厥等症狀，帶隊老師發現後急忙撥打119求救，並將學生送醫；據了解，原先警消指出送醫的學生共有5名，但該校校長表示，後續又有另名學生同樣出現不適，也立即送醫檢查，總共出現狀況的學生共有6名，除了當下緊急換房外，下周一也將啟動輔導機制。

▲▼墾丁畢旅，5名國中生疑似集體中邪。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲學生畢旅時突集體出現身體不適。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

校長表示，老師今凌晨接獲電話通知，不同房的多名學生出現暈眩、抖動、嘔吐、無力等症狀，立即就撥打119求救，並協助率先將身體不適的5名學生送醫，後續又有1生同樣也出現症狀，老師為謹慎起見，因此也將該生送往醫院檢查，幸6人均無大礙，於凌晨4時許經醫院檢查、確認沒有異狀後平安出院。

針對「集體中邪」說法，校方解釋，是學生間會流傳各種鬼故事，後有人出現不適後，就傳出看到鬼影、聞到奇特味道等說法，為避免師生心理壓力，在事發後已經緊急更換房間處理，同時啟動集體輔導機制，今已先針對七、八年級學生進行輔導，待九年級學生返校後，下周一也將進行全校團體輔導，並針對身體不適的6名學生個別輔導。

▲▼墾丁畢旅，5名國中生疑似集體中邪。（圖／記者陳崑福翻攝）

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