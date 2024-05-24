前男友突傳LINE　她點開一看「被甩的心情釋懷」！結局超療癒

▲原PO收到前男友的訊息。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些人分手後，跟前任依舊可以當朋友，有些人分手後就把前任封鎖，一名網友表示，收到前男友的訊息，對方手頭緊想要「借錢」，起初以為是詐騙，怎料對方直接打電話證明是真身，她拒絕並掛斷電話，想起當年交往的時光，主動牽手被甩開，最後連分手都不願說清楚，如今已經釋懷了。

女網友在Dcard發文，「多年未聯絡的前男友來訊了」，大學畢業後就沒提分手，也沒有聯絡的前男友，突然傳LINE要借錢，直覺是詐騙，懷疑對方帳號被盜，沒想到對方親自打電話證明是本人，她拒絕後掛斷電話，想起大四那年的戀愛時光，「真是令人鼻酸傷心難過」。

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女網友透露，兩人從哥們變成情侶，地位一落千丈，從天堂掉進地獄，在學校不願跟她說話，約會不願意牽手，「主動牽他的手還會被甩開，說怕流汗」，但男生在學校卻跟別的女生牽手，還說只是哥們，要她不要這麼小心眼，當時她愛面子，覺得班對分手很丟臉，明明很痛苦卻不願分手。

畢業典禮當天，男生主動提分手，「分手原因就是：只想曾經擁有，不在乎天長地久」，但她很愛對方，不願意分手，畢業後各奔東西，兩人談了遠距離戀愛，男生直接不聯絡，「時隔這麼多年，收到他的借錢訊息，我釋懷了」。

貼文一出，網友直呼大快人心，「看他過得不好我就安心了」、「感謝他的來電，讓我們知道他現在過得很不好」、「妳要開心，因為他要借錢，表示他一定過得很爛，還好當時就分手了！趕緊大笑三聲」、「連已經沒在聯絡的前女友都開口借，還真的是有夠丟臉」、「因果開始了」。