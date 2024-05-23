好市多停車11天「出現天價停車費」　一票人看傻！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃靖惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）免費停車的服務被濫用後，從2022年開始陸續改為收費機制。一名網友日前在好市多北台中店的停車場，撞見有車輛停放11天之久，而費用更是逼近萬元，忍不住PO網分享。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，有車主將愛車停放於北台中店的停車場，時間長達11天又5分鐘，費用高達9700元，不過對方有折扣券，能折抵300元的費用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲停車費用高達9700元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

這一幕讓原PO驚呆，直呼「第一次看見停車費這麼高！」而網友們則紛紛回應，「11天是什麼鬼」、「11天換算下來，停車費很合理，而且夜間還沒有比較貴」、「路邊停車格11天也沒這麼高吧」、「其實算起來1小時不到40元」、「不貴呀！1小時不到40」。

根據好市多停車規範，小型車前30分鐘免費，每小時100元，超過30分鐘未滿1小時，則以1小時計算；另外，可憑當日消費發票折抵停車時數，金額未滿500元者，可免費折抵1小時，若超過500元，則可免費折抵3小時，同時當日最高僅能折抵3小時。