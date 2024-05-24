不想當壞人、靠回憶死撐！「不愛了也不說分手」TOP4星座

▲當你不愛了的時候，會主動提分手嗎？（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

當你覺得一段感情走不下去時，你會主動提分手嗎？有些人會果斷提出分手，但有些人即使不愛了也不會主動提分手，《搜狐網》整理出「不愛了也不說分手」TOP4星座，快來看看自己或另一半有沒有上榜！

巨蟹座

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巨蟹座在感情中極度敏感，他們性情柔軟，另一半只要稍微變了，或是比較不上心，就會讓他們感到極度不安，並且會努力去維護和挽回感情，這種敏感和堅持，也使他們在感情中經常承受壓力和痛苦，巨蟹座的人不會輕易說出分手，即使他們自己也察覺到感情已經變淡，也還是會過往的回憶撐著，只要對方不提出分手，他們就會堅守著曾經的美好。

天蠍座

天蠍座愛上一個後就會認定對方，因為他們認為，在茫茫的人海中，能遇到那個讓自己動心的人實在太不容易，他們會好好守護這段戀情，所以遇到問題時會想和對方一起解決問題，也不是拋棄感情，若是感受到對方變冷淡時，他們也會想盡辦法讓對方回心轉意，重回到熱戀的感覺。

雙魚座

雖然在日常生活中，雙魚座對於事物的熱度往往只有三分鐘，但在感情世界中，他們卻展現出難得的深情，他們總是全心全意投入每一段感情中，當感情漸漸消失時，他們也不會提分開，因為他們不喜歡當壞人，所以只要對方在自己的身邊，他們就絕不會主動說出分手。

天秤座

要抓住天秤座的心很不容易，不過天秤座只要陷入愛情，就會變得很戀愛腦，一切以對方為第一優先，即使感受到感情變淡了，他們也不會輕易放手，他們認為只要有愛，就有可能讓感情重新燃燒起來，若是對方冷淡回應，他們也不放棄，不到最後一刻絕不放手。