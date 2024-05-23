前女友下海拍A片！美男妒火狂燒　開車撞「她合體男優」怒嗆要殺人

▲美國一名男子與女友分手後情緒不穩，得知女友與男優拍A片氣炸報復。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國洛杉磯地方檢察官辦公室稱，加州一名26歲男子因為得知前女友曾經與色情影片男優拍攝過一部成人色情片，勃然大怒而找男方復仇，不僅試圖開車輾過這名男優，還用高爾夫球桿攻擊他，也曾經威脅要殺害男優。男子犯案後於4月被逮捕。

根據紐約郵報報導，這名26歲男子名叫戈塞林（James Gosselin），洛杉磯地區檢察官辦公室的一份報告和刑事起訴書提到，他涉嫌於4月2日在嫉妒之下，開著他的卡車從後方撞向Pornhub成人男優漢密爾頓（Bradley Hamilton）所騎的摩托車。

據稱，戈塞林對漢密爾頓曾和他的前女友「吉婭」（化名，Gia）一起拍攝過成人色情片感到憤怒不已。漢密爾頓向洛杉磯警方透露，戈塞林撞擊他的機車後輪，害他失去了平衡，接著就看到戈塞林試圖用滑雪面罩遮住臉，但沒有遮好，後來對方拿著一根高爾夫球桿走下車。

警方逮捕令提到，戈塞林揮桿毆打數次，擊中了漢密爾頓的下背部，造成瘀傷。隨後，漢密爾頓反而壓制住了戈塞林，並一拳打中他的眼眶骨。

警方到達現場後逮捕了戈塞林，他坦承持有滑雪面罩、高爾夫球桿，以及一把從他的卡車中搜出的非法槍枝。戈塞林被送往醫院，之後又因為未公開的醫療原因而被釋放，結果再次傳訊息威脅漢密爾頓說自己已出院，正準備找上門。

一名友人告訴警方，戈塞林對於他與吉婭於2月分手，以及她與漢密爾頓的關係感到不悅。據信，戈塞林還告訴吉婭，他打算在街上等待漢密爾頓出現並殺了他，再將他的屍體裝進卡車。

戈塞林4月4日被逮捕，並被指控企圖謀殺罪、2項使用致命武器（非槍械）攻擊罪嫌，以及在公共場所非法持有上膛槍枝。然而，他很快就在被拘留的第二天支付了100萬美元（約新台幣3220萬元）保釋金後獲釋。