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澳洲媽涉運毒來台最重死刑　前夫發聲了！「以為海外投資」控陷害

▲▼澳洲5寶媽黛比（Debbie Voulgaris）涉嫌運毒來台被捕。（圖／翻攝自Change.org）

▲ 黛比涉嫌運毒來台被捕。（圖／翻攝自Change.org）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲5寶媽黛比（Debbie Voulgaris）去年12月來台，在機場被查獲市價逾4千萬毒品，涉嫌違反《毒品危害防制條例》，最重面臨死刑，在調查中供稱是受前夫約翰指使。如今約翰出面受訪，堅稱兩人都是清白的，而是遭到偽裝成海外投資者的犯罪份子陷害。

《每日郵報》報導，現年56歲的黛比去年12月在桃園機場被捕，因為海關人員在她的行李箱夾層中發現以黑色塑膠袋裝起的海洛因及古柯鹼共4000多公克，台灣警方稱她最初堅稱自己不知道裡頭是毒品，後來改口稱前夫約翰是幕後主使。報導也提到，由於台灣嚴格的毒品管制條例，黛比最重可能判處死刑，就算逃死也將面臨5年徒刑至終身監禁。

但約翰23日接受《每日郵報》澳洲版訪問時憤怒表示，他和黛比都是無辜的，「她很無辜，我們被陷害了！我們對那該死的毒品一無所知，這輩子從沒碰過！」

約翰經營一家住房貸款公司，和黛比一起落入一群聲稱是海外投資者的犯罪份子騙局，第一次見到這群人是在16年前，2007年甚至因業務上的需求和他們一起前往台灣一家銀行，多年來也持續和他們保持聯絡。

約翰說明，他的律師最近收到那群人一項新的提議，他便從存款中拿出3百萬澳幣（約新台幣6400萬），「我們只是在做海外投資」，但當他得知黛比在台灣被捕，試圖聯絡那群人時才發現他們手機早已關機，「她沒做錯什麼！」

►市價破4千萬！澳洲5寶媽運毒來台被捕　家鄉連署救援：她是無辜的

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