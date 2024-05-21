澳總理支持社群媒體實施「年齡管制」　16歲以下應禁用

▲澳洲總理艾班尼斯支持提高社群媒體最低註冊年齡 。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

澳洲近期發起一項請願活動，擬將社群媒體最低註冊年齡由13歲提高至16歲。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）21日對其該活動表示支持，稱年幼時過度上網會嚴重損害孩童的心理健康。

據《衛報》報導，澳洲NOVA電台發起一項名為「36個月」（36 months）的修法倡議，呼籲政府將社群媒體最低註冊年齡再推遲36個月，也就是由現有法律規定的13歲提高至16歲，以便青少年擁有更多時間成長及發展，減少面臨網路世界的壓力及威脅。

總統艾班尼斯21日接受採訪時表示，他十分支持這項請願並呼籲其他人簽署，「我們希望澳洲這些最年輕的孩子能花更多時間到戶外運動，以正常方式相互交流，減少上網的時間，而實現這個目標的其中一種方式就是限制社群媒體。」

艾班尼斯認為過早使用社群媒體可能會造成嚴重的影響，他在採訪中分享自己的經驗，「我不會看在我社群媒體上的留言，因為如果我看了，早上就無力踏出家門了。人們會因為網路的匿名性而說出一些糟糕的話。」

艾班尼斯還透露，當局已提撥650萬美元（約新台幣2.1億元）給網路安全專員辦公室，負責檢驗各種網站的年齡驗證是否牢靠，尤其是含有成人內容的網站。