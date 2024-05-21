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新喀里多尼亞暴動「紐澳派專機撤僑」　部分日人將搭澳洲飛機離境

▲▼ 法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模騷亂。（圖／路透）

▲法屬新喀里多尼亞15日起發生30多年來最大規模騷亂。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

法屬南太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）上周爆發30多年來最大暴動，過程中有6人死亡，法國派遣憲兵和警察控制情況。澳洲與紐西蘭宣布於21日派遣政府飛機至當地撤僑。日本政府也宣布正在就協助日人搭乘澳洲政府班機撤離一事進行最終協調。

根據路透社報導，紐西蘭、澳洲與法國外交部長20日晚間舉行了電話會議，隨後法國國防委員會開會同意了紐澳撤僑安排。此前，紐澳兩國表示正在法國當局批准，以便派遣軍機疏散滯留在新喀里多尼亞的紐澳遊客。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）21日在網路社群上表示，「有2架澳洲政府的協助離境航班今日已經獲得批准，澳洲和其他國家遊客可以搭機離開新喀里多尼亞」。紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）感謝相關當局提供的支持並補充，「未來幾天還將派遣更多航班」。

日本官房長官林芳正表示，受到新喀里多尼亞暴亂影響，幾名希望提前離境的日本公民預計在澳洲政府的幫助下離開，目前正在進行最終協調，至於當地的其餘日本人，日方政府則將依據他們本人的意願妥善處理。

法國在新喀里多尼亞的高級專員表示，由於15日爆發的動亂，機場不開放商業航班起降，約有3200人等待離開或進入新喀里多尼亞，並將部署軍隊保護公共建築。法國1000多名來自憲兵和警察正在當地控制，並將在未來幾小時內再增加600名人員。

這場暴動源自於法國國會本周通過的一項投票制度，賦予居住在新喀里多尼亞10年以上的法國居民投票權，但當地領袖擔憂這將稀釋原住民的選票，點燃民眾怒火。動亂至今已造成6人死亡，當地商會表示，有150家企業被搶劫和燒毀，道路路障讓取得藥品和食物等資源受到限制。

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