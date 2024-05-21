鐮嘴垂耳鴉「滅種鳥羽毛」賣出91萬　只有酋長能戴

▲紐西蘭滅絕種鐮嘴垂耳鴉的羽毛以天價賣出。（圖／翻攝自韋伯拍賣行官網）



實習記者任庭儀／編譯

近日在紐西蘭一場拍賣會上，一根鐮嘴垂耳鴉的羽毛以超過4萬6000紐西蘭元（約新台幣90萬元）的落槌價售出，成為迄今為止世界上最昂貴的羽毛。

據《衛報》報導，鐮嘴垂耳鴉（huia bird）是紐西蘭北島的特有種，以其黑色光滑的羽毛和白色的長尾羽聞名，對毛利人來說十分神聖，鐮嘴垂耳鴉的羽毛經常被做成飾品以彰顯地位，只有酋長和有威望的人能夠配戴它。

在歐洲殖民者抵達紐西蘭前，鐮嘴垂耳鴉便已很罕見，後又因歐洲人過度狩獵和破壞棲息地，最終導致了牠們被滅絕的命運。鐮嘴垂耳鴉於1907年被宣告滅絕，不過也有傳言直至1920年代仍能看見牠們的身影。

報導指出，售出這根天價羽毛的是位於奧克蘭的韋伯拍賣行，20日以4萬6521紐西蘭元（約新台幣91萬元）的價格成交，落槌價遠遠超出最初預估的2000至3000美元，不僅打破2010年另一根鐮嘴垂耳鴉羽毛創下8400美元的拍賣記錄，也成為迄今世界上最昂貴的羽毛。根據目前金價的最新數據，黃金每克127美元，羽毛重約9克，相當於每克價值5169元。

▲羽毛保存狀況十分良好。（圖／翻攝自韋伯拍賣行官網）



負責人莫理斯（Leah Morris）表示，這是她在市面上見過最漂亮的鐮嘴垂耳鴉羽毛。她說，由於這根羽毛保存狀況良好，再加上鐮嘴垂耳鴉的歷史背景，因此造就了這次破紀錄成交價，「這根羽毛沒有太多打結的地方，你還能看到它保留了許多色彩...也沒有昆蟲損傷的痕跡。」

這根羽毛是經紐西蘭文化和遺產部認證的珍品，因此未經許可，該羽毛不能離開紐西蘭。約有30人參與此次拍賣，所有出價都是透過電話或網路進行，由於已簽署保密協議，無法透露有關供應商或買家的資訊。