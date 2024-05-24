日本預測「艾維尼」輕颱明晨5時生成　路徑閃過台灣

▲歐洲模式預測颱風路徑。（圖／翻攝賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

今年首颱「艾維尼」輕颱預計明天生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今(24日)在臉書上表示，今年第一個颱風預估周日(26日)至下周一成颱機率超過９成，日本氣象廳則預估於明天(25日)清晨5點左右，第一號颱風艾維尼生成，下周二上午8點位於距離鵝鑾鼻東南方將近687公里海面上。

賈新興表示，因為日本氣象廳是西北太平洋的區域颱風中心，因此根據日本氣象廳的預測，今年第一個颱風路徑方面先朝西北，於呂宋島東部近海再轉東北方向移動，朝琉球群島東南方外海的方向移動。

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氣象署預報員張竣堯表示，「艾維尼」輕颱預估最快今晚或明天生成，未來路徑將貼著菲律賓呂宋島往西北前進，預估周日到下周一轉彎，朝琉球海面前進，強度以輕度颱風為主，預估最強為輕颱上限。

此外，賈新興提醒，明天嘉義以北及宜花有局部短暫雨，午後台東及屏東亦有零星短暫雨，周日清晨苗栗至彰化之間及花東有零星短暫雨，午後苗栗以北、台中以南山區及宜花東有零星短暫陣雨。下周一台中以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

下周二將有梅雨鋒面影響，賈新興表示，下周二受鋒面影響，苗栗以南有局部雨，午後西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨。其中，西半部有局部較大雷雨或陣雨機率。下周三清晨南屏東及北海岸至東北角有局部雨，午後苗栗以南山區及宜花東有局部短暫雨。

賈新興表示，下周四到下周五清晨，西半部沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。下周六(6月1日)西半部有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。6月2日桃園以南有局部雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。