首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑「把鋒面往南推」　下周3天防大雨

▲下周預估將有2波鋒面接近。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／台北報導

今天（23日）受鋒面影響，各地有局部短暫陣雨。中央氣象署指出，明（24日）鋒面將逐漸遠離，不過下周又會有2波鋒面接近，其中一鋒面結構好，伴隨較強的西南風，有大雨或是局部豪雨發生的機率。至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估會在明天下午生成為今年第一個颱風「艾維尼」，可能是較為小型、紮實的結構。

氣象署表示，明天鋒面將逐漸遠離，降雨時間及區域將較今天會縮減，不過仍有些水氣影響，在中部以北、東北部地區有局部短暫降雨，其他地區多雲，午後熱力作用下，有局部短暫雷陣雨，尤其在西半部山區東北部地區有較大雨勢，建議外出攜帶雨具備用。

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氣溫方面，各地低溫24至26度，白天高溫北部宜花28、29度，其他地區約31至33度，感受上溫暖偏熱，尤其在高屏局部近山區有36度左右高溫發生的機率，外出記得多補充水分。

▲未來降雨趨勢預測。（圖／氣象署提供，下同）

氣象署預估，下周一（27日）另一鋒面接近，環境上逐漸轉為不穩定，西半部逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；到了下周二、下周三（28日、29日）又有另一鋒面影響，降雨增多，此波鋒面結構好，鋒前伴隨較強的西南風，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有大雨或是局部豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，根據日本氣象廳的預測，今年第一個颱風將於明天下午生成的機率很高，路徑方面先朝西北，於呂宋島東部近海再轉東北方向移動，朝琉球群島東南方外海的方向移動。

▲颱風路徑預測。

天氣風險公司則分析，今年首颱「艾維尼」若生成，目前預測可能是較為小型、紮實的結構，環流不大，不夠靠近的話，對於台灣的天氣並不會有明顯影響，不過因為它的北轉，太平洋高壓勢力隨之向東調整，因此讓下一波鋒面有機會趁勢往比較南邊(台灣以南)的位置移動，雖然這個颱風不會破壞鋒面結構，但也仍有可能間接讓鋒面南下後的位置變得更偏南一些。