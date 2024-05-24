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典型梅雨要來了！下周鋒面南北擺動　雷雨灌全台

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▲下周鋒面影響，未來一周天氣不穩定，為典型梅雨天氣型態。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今明兩天水氣多，要留意局部大雨，周日午後防雷雨；下周一鋒面接近，西半部有局部陣雨或雷雨，午後中北部、東部有較大雨勢；下周二結構較好鋒面通過，各地有較大雨勢，下周三後到周末鋒面南北擺動，為典型梅雨型態。艾維尼颱風估明天生成，下周一、二經經過台灣東南方遠海後加速向東北離開。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，菲律賓東南方形成今年第一個熱帶性低氣壓，結構不是太好，不過有緩慢發展趨勢，有機會在24至48小時內增強為今年第1號颱風「艾維尼」，是密克羅尼西亞所命名的名字，也是當地暴風雨神的名字。

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至於準「艾維尼」路徑，吳聖宇說明，預估今明兩天會逐漸靠近菲律賓東岸然後開始北轉，周日來到呂宋島以東之後進一步轉向東北移動，下周一到下周二間經過台灣東南方遠海，並加速向東北離開，預報資料認為它的範圍較小，離台灣也有一段距離，對台灣周圍或陸地上的天氣並沒有明顯的影響。

不過吳聖宇表示，等到它轉向離開後，太平洋高壓的位置也會跟著轉變成比較偏東、偏南，可能讓後續梅雨鋒面的位置持續停留在台灣附近或以南的地方，西南季風也沿著高壓邊緣往南海移動，間接構成梅雨鋒面建立的條件，仍然對於大氣環境的改變具有一定的作用。

針對未來一周天氣，吳聖宇也說明，鋒面緩慢北上，但台灣附近在西南風水氣範圍內，今天周五到明天周六各地降雨機會仍較高，降雨來源分成兩個部分，一部分是從海面上移入的雲層造成，強度較弱，主要影響西半部地區，中北部又會比南部來得稍微明顯一些，但大多為小雨或飄雨。

▲▼未來降雨趨勢預測。（圖／氣象署提供

▲未來一周降雨趨勢預測。（圖／氣象署提供）

另一部分則是白天配合熱力作用在陸地上發展的熱對流降雨，因為對流作用較強，造成雨勢也會較大，影響範圍較偏向中北部、東半部的山區以及局部平地，午過出門或到山區要多加注意。

周日台灣進入太平洋高壓外圍偏南風環境，吳聖宇表示，海面移入雲層造成降雨會減少許多，各地陽光露臉機會高，但要注意午後各地山區發展的熱對流降雨，仍有局部較大雨勢出現可能。

下周一鋒面接近，吳聖宇說明，鋒前西南風影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後中北部、東半部要留意午後熱對流降雨，持續有局部較大雨勢機會。

下周二鋒面通過，吳聖宇表示，各地降雨明顯，預報認為鋒面結構較好，鋒面通過時有機會造成較大雨勢。下周三之後到周末期間鋒面可能就在台灣附近南北擺動，呈現較為典型的梅雨型態，雖然看起來比較強的西南季風位置可能較偏南，不過台灣上空的天氣有可能持續不穩定，降雨機會高。

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