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2縣市豪大雨！颱風「艾維尼」今晚生成　大迴轉路徑曝光

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▲今、明(24、25)日「滯留鋒」影響各地有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明(24、25)日「滯留鋒」影響各地有雨，午後有強對流注意有大雷雨發生機率。週日天氣好轉偏熱，下週一、二再轉有雨的天氣型態。中央氣象署針對台東、花蓮發佈豪雨、大雨特報，表示今(24)日蘭嶼有局部大雨或豪雨，花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

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▲台東豪雨特報、花蓮大雨特報。（圖／中央氣象署）

另外今年第一號颱風「艾維尼」預計今晚生成，模擬路徑將會向東北大迴轉，不過仍有不穩定性，需要持續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(24、25)日「滯留鋒」續影響，各地偶有局部短暫陣雨；因大氣不穩定，午後易有強對流、伴隨雷雨發展，應注意較大雨勢。今日各地區氣溫：北部22至28度，中部23至33度，南部24至35度，東部23至33度。

下週(26)日「滯留鋒」北移、西南風轉變，天氣好轉、各地偏熱；午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週一(27日)水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，應防較大雨勢。

▲▼最新(24日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，其未來行徑與最新(23日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬(右圖)類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲最新(24日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，其未來行徑與最新(23日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬(右圖)類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週二(28日)另一鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，有「中小尺度對流系統」發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯等)的機率，應注意。下週三、四(29、30日)鋒面南移、滯留在巴士海峽，各地天氣雖略好轉，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率，午後中南部近山區有局部陣雨或雷雨。

最新(24日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將在今晚發展為今年首颱「艾維尼」〔日本(JMA)預測改在明晨、美軍(JTWC)預測則改為還需48時〕；中央氣象署預測其未來行徑與最新(23日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。但潛勢預測與系集模式皆有「不確定性」存在，應持續觀察。

 
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