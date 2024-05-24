今年首颱「艾維尼」估明天生成　專家：下周一離台灣最近

▲艾維尼颱風預測路徑。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者李姿慧／台北報導

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓組織逐漸增強，氣象專家林得恩表示，今年第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar，密克羅尼西亞命名，有「暴風雨神」之意）呼之欲出，最快明天（25日）生成，下周一、下周二颱風中心距離台灣最近，強度在輕颱和中颱之間。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團「林老師氣象站」表示， 第1號颱風「艾維尼」呼之欲出，根據今晨日本氣象廳最新颱風路徑預測結果顯示，最快在明天菲島東部外海的熱帶性低氣壓TD01就會增強為今年第1號颱風「艾維尼」，初步研判，在下周一、下周二前後，颱風中心會距離台灣最近；颱風強度則維持在輕度颱風至中度颱風之間。

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至於「艾維尼」對台灣的影響有多大，林得恩表示，「艾維尼」颱風運動路徑將循環境駛流場前進，以拋物線方式至日本南方海面的機會最大。評估對台灣的影響，直接影響並不大；但由於時間尚久，不確定性仍存在，需持續追蹤關注。

氣象署預報員張竣堯表示，「艾維尼」輕颱預估最快今晚或明天生成，未來路徑將貼著菲律賓呂宋島往西北前進，預估周日到下周一轉彎，朝琉球海面前進，強度以輕度颱風為主，預估最強為輕颱上限。