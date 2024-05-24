捷克總統是重機車友！　騎車受傷急送院治療觀察

▲捷克總統帕維爾騎摩托車受傷。（圖／路透）

文／中央社

捷克總統帕維爾的辦公室今日表示，帕維爾騎摩托車時受傷，傷勢並不嚴重，正在布拉格軍方醫院接受治療。

帕維爾（Petr Pavel）辦公室今日在社交媒體平台X（前身為推特）上表示：「總統在騎摩托車時受傷，傷勢並不嚴重，但需要在醫院進行短暫觀察。」當地警方則表示，這起事件發生在封閉的體育場賽道上，並非交通事故。

總統發言人科拉爾（Vít Kolář）告訴捷克電視台（ČT），尚不知道確切的診斷結果，「不管怎樣，這只是輕傷。總統可能會接受觀察幾天。」

科拉爾補充，「如果事情發生變化，我們將完全公開、透明地通報。」他表示，由於即將迎來週末，總統的住院治療不會對他的計畫產生重大影響。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）、歐洲議會議員候選人內魯多娃（Danuše Nerudová）和捷克眾議院議員岡村勇人（Hayato Okamura）在X平台祝福帕維爾早日康復。

62歲的帕維爾是一名重型機車愛好者，在2022年當選捷克總統後，並沒有放棄騎重機的喜好。

去年8月，有目擊者在波德克爾科諾希（Podkrkonoší）的一個村莊，拍攝到帕維爾沒戴安全帽騎車的情景。當時，帕維爾公開道歉，並宣布將支付高於此次行政訴訟罰款的上限金額，用來幫助因他人過失而癱瘓的機車騎士。