快訊／中捷3刀男隨機砍人釀3傷！　殺人未遂罪遭檢方聲請羈押

▲中捷砍人犯嫌洪男遭聲押 。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華、許權毅、吳佩蓁／台中報導

家住高雄的20歲洪姓護專生，昨(21日)帶著3把刀在台中捷運隨機砍殺乘客，包括洪男自己及17歲高中生、27歲男子3人均受傷送醫。洪男昨晚拒絕夜間警訊，今早才在律師陪同下接受訊問，警方偵訊6小時後，依殺人未遂罪移送地檢署偵辦，下午檢方複訊後，認為他涉嫌重大，向法院聲請羈押。

檢方表示，經檢察官偵訊後，認被告洪男涉犯刑法之殺人未遂、傷害、恐嚇公眾及恐嚇危害等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認為有反覆實行犯罪之虞，有羈押之原因與必要，向法院聲請羈押。

回顧全案，洪嫌一周前就在高雄一間五金行購買凶器，19日便從台南高鐵站搭高鐵北上台中，並於同日晚間入住一間汽車旅館，一待就是兩個晚上，直到21日上午退房後，便搭計程車到捷運水安宮站，抵達後他先到置物櫃放置隨身包包，再到3樓上廁所，期間還吞了8顆鎮定藥物平穩情緒，隨後才進到捷運車廂內犯案，造成2名乘客(27歲許男、17歲呂姓高中生)受傷，洪嫌自己也掛彩送醫。

洪嫌昨日送醫時還不斷哭喊，「我還不想死，對不起」，隨後被送往醫院進行縫合手術及洗胃，結束後便被帶往警局。不過，他拒絕夜間警訊，直到今早才在律師陪同下製作筆錄。