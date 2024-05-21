中捷爆砍人！急診醫揭救命關鍵：別隨便拔出刀子　6症狀小心休克

▲中捷發生砍人事件。（圖／翻攝畫面）

記者張乃文／台北報導

今上午台中捷運車廂內發生砍人事件，一名男子持刀攻擊其他乘客，共造成3人受傷。醫師說明，若直接切傷大動脈等血管，血會流失得非常快，病人也會迅速進入休克狀態，過去會教學止血法，但現在會會教民眾，直接加壓在噴血處即可，另外有穿刺傷千萬不要隨意將凶器拔出，而出現6症狀要留意可能是休克前兆。

台中捷運今上午發生持刀砍人案。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學提到，若砍傷的是直接切入大血管，尤其是動脈部分，血會流失得非常快，傷者會進入休克狀態。她表示，過去我們會教可用直接加壓或止血點的方式，但考量到有些會錯誤使用的情況，因此現在會提醒民眾，看到哪裡噴血，直接以乾淨紗布或毛巾，壓在噴血處，至少不要讓傷者到休克程度。

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田知學提到，休克會有6種前兆，包括四肢蒼白、冰冷、爆汗、心跳快、呼吸急促、意識慢慢模糊等，此時要讓患者休息，而非像電視上一直呼叫患者。

田知學表示，因為止血帶的使用，可能會有截肢的機率，這部分會先使用其他方式處理，若真的無法可用，才會使用止血帶。另外，無論砍傷處是胸部、腹部或頸部，都先不要把刀子拔出，應交由專業醫護人員處理。她說明，傷者弱勢躺著的狀態，留意刀子插入處，先以布和毛巾固定，不要導致二度傷害、也不要隨意移動，留待醫護人員到場以擔架方式平行移至醫院。

田知學說，尤其以頸部的穿刺傷，任何部位都要非常小心，這部分連醫師都不會在現場處理，因為有血管且會通往大腦，建議能不碰就不碰，盡速就醫為主。她提醒，若刀不小心拔出，可直接加壓處理，避免患者休克。

田知學指出，不幸遇到這類事件，所謂黃金救命時間基本上就是「愈快愈好」當119的專業救護人員到場可分辨情況，若沒有專業人員，病人若看起來可能有休克狀態，建議送到大醫院。