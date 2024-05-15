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失智症10大警訊！不只記憶力衰退　醫籲早發現早治療延緩惡化

▲▼玉里醫院受邀設置衛教宣導攤位，宣揚失智友善社區計畫理念。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼玉里醫院受邀設置衛教宣導攤位，宣揚失智友善社區計畫理念。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉溪地區農會與富里鄉農會近日接連舉辦農民表彰大會，衛生福利部玉里醫院受邀參與設置衛教宣導攤位，藉此宣揚失智友善社區計畫理念，令社會大眾更加認識失智症及其失智前之警訊，協助早期失智症（AD-8）篩檢等衛教，並贈實用小禮品，吸引民眾熱烈參與。

▲▼玉里醫院受邀設置衛教宣導攤位，宣揚失智友善社區計畫理念。（圖／玉里醫院提供，下同）

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2018年，衛生福利部國民健康署與全台各地方政府聯手推動「失智友善社區計畫」，朝向失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0的願景，目標朝「2025失智友善台灣777」邁進，宗旨為：期望失智家庭照顧者有7成以上獲得支持和訓練；罹患失智症的人口有7成以上獲得診斷及服務；全國民眾有7成以上對失智友正確認識及友善態度。

▲▼玉里醫院受邀設置衛教宣導攤位，宣揚失智友善社區計畫理念。（圖／玉里醫院提供，下同）

帶領民眾認識失智症十大警訊。

為達成「2025失智友善台灣777」的目標，玉里醫院在農民節的表揚大會中，設置預防失智健康宣導攤位，帶領民眾認識失智症十大警訊：1.記憶力減退到影響生活、2.計畫事情或解決問題有困難、3.無法勝任原本熟悉的事務、4.對時間地點感到混淆、5.有困難理解視覺影像和空間之關係、6.語言表達或書寫出現困難、7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、8.判斷力變差或減弱；如過馬路不看紅綠燈、9.從職場或社交活動退出、10.情緒和個性的改變。出現以上徵兆，需提高警覺，建議至醫院神經內科或精神科門診檢查，確定是否罹患失智症。

▲▼玉里醫院受邀設置衛教宣導攤位，宣揚失智友善社區計畫理念。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院社區精神科游舜杰主任表示：「花蓮縣的老人人口逐漸攀升，失智症人口數也日漸增高，農民們每日辛勤工作，常常忘了關心自身及周遭的親友，玉里醫院來到活動現場進行篩檢並提供正確健康觀念，讓民眾們能即早發現自己或家人是否有患病因子，即早就醫治療才能有效延緩退化」。

▲▼玉里醫院受邀設置衛教宣導攤位，宣揚失智友善社區計畫理念。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院宣導與失智長輩溝通技巧『STE²P』五大原則。

李小姐參與活動後提到：「家人有失智的情形，我們一開始不理解，以為人老了都是這樣，不知道應該要接受治療，甚至還對其惡言相向。經由這次玉里醫院的衛教宣導，才重新理解困擾了一家人的問題，現在我們比較清楚與失智者的相處技巧，隨著長輩失智症疾病歷程改變，我們變得更加耐心包容，也陪伴家人就醫。」。

玉里醫院黃佩琪護理長列出與失智長輩溝通技巧，『STE²P』五大原則：
一、保持微笑（Smile）
二、說謝謝（Thanks）
三、保持眼神接觸（Eye Contact）
四、擁抱當下（Embrace the moment）
五、耐心（Patience），提供失智者所需要的協助。大原則就是能尊重包容失智者，不歧視、不排斥、不責備，能自在的與失智者互動。

失智症是一種腦部神經退化的疾病，並非一般正常老化的進程，它是造成老年人失能的主要原因之一，症狀不單純只有記憶力的減退，還會影響認知能力和行為，最終干擾一個人日常活動的能力。玉里醫院呼籲在地鄉親社區民眾，辛勤耕作為家庭、生活付出的同時，更需多點時間關愛自己與家人的健康。

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