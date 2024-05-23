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台南陣頭傳承見曙光　學校傳習、營隊研習收豐碩成效

▲有「台灣第一香」美譽的國家重要民俗「西港刈香」，孕育出的60餘個庄頭陣充滿民俗魅力，部分陣頭透過與學校結合，或自主舉辦營隊等等，找到人員培育與扎根的方程式，取得豐碩成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲有「台灣第一香」美譽的國家重要民俗「西港刈香」，孕育出的60餘個庄頭陣充滿民俗魅力，部分陣頭透過與學校結合，或自主舉辦營隊等等，找到人員培育與扎根的方程式，取得豐碩成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有「台灣第一香」美譽的國家重要民俗「西港刈香」迄今邁入第81科，所孕育出的60餘個庄頭陣充滿民俗魅力，然而時至今日，因社會型態改變，各庄皆面臨陣頭人員招募之困難。每逢香科，各陣主事者無不費盡苦心奔走，只為讓祖輩留下的文化能繼續傳承。

在此時代逆風之下，仍有部分陣頭透過與學校結合，或自主舉辦營隊、學會、武館、拳頭會等等，找到人員培育與扎根的方程式，取得豐碩成效

在與學校結合方面，樹仔脚寶安宮白鶴陣長期於樹林國小進行武術教學，溪南寮興安宮金獅陣亦在南興國小培育出小小獅陣。港墘港興宮太平歌團則與通興國小合作多年進行傳習教學，皆培養出眾多生力軍，成為現今陣頭中不可或缺的成員。

▲有「台灣第一香」美譽的國家重要民俗「西港刈香」，孕育出的60餘個庄頭陣充滿民俗魅力，部分陣頭透過與學校結合，或自主舉辦營隊等等，找到人員培育與扎根的方程式，取得豐碩成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而在營隊舉辦方面，竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣自2009年即舉辦武術研習營，埔頂東勢寮通興宮宋江陣則自2018年開始舉辦，佳里南勢九龍殿宋江陣2020年開始，舉辦兩屆武術夏令營，這些營隊招收學員皆為國小學童，迄今各陣皆培育超過10位新血成為陣頭成員。

在平日固定演訓、教授武藝的學會、武館或拳頭會方面，溪南寮興安宮金獅陣所創立之溪南金獅學會、八份開基姑媽宮宋江陣所創立之拳頭會、本淵寮朝興宮金獅陣成立之朝興武館，皆於非香科期間固定進行武術傳習，一方面砥礪陣頭成員之武術根柢，另一方面也吸引許多對武術感興趣，進而透過習武認識陣頭、加入陣頭的年輕學子。

「輸人不輸陣」的庄頭陣在長期演變發展的過程中，曾經歷成員眾多、有意願者尚不一定能入選的蓬勃期，現今社會之變遷使各文武陣皆面臨傳承危機，今庄頭陣透過與社區、學校合作的方式，改變過去成員的招募方式，除加強社區與學童對在地陣頭的認識與參與，亦提供庄頭陣存續的契機。西港刈香5月23日的請媽祖，以及24-26日遶境三日香，皆是上述陣頭展現傳承成果的時機，誠摯邀請市民朋友前往香科現場觀賞，給陣頭們一個最熱烈的掌聲。

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