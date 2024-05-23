台南市國樂班聯合音樂會6／8登場　黃偉哲邀請參加這場音樂盛宴

▲台南市國樂藝術才能班聯合音樂會「南國樂揚」將於6月8日下午2時在成功大學成功廳登場，市長黃偉哲歡迎大家一起來參與這場音樂盛宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市112學年度國樂藝術才能班聯合音樂會「南國樂揚」將於6月8日下午2時在成功大學成功廳登場，23日下午於知事官邸生活館2樓舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲肯定後甲國中和歸仁國中兩校打造良好國樂學習環境，本次強強聯手舉辦聯合音樂會，精彩可期，歡迎大家一起來參與這場音樂盛宴。

黃偉哲表示，適逢台南400，本場國樂班聯合音樂會也是南市首次結合兩校國樂班合演，彰顯南市深厚的文化底蘊和蓬勃的藝術氛圍，這次音樂會更是傳統文化與當代藝術完美結合，欣賞這群未來音樂家的演奏，觀眾將感受到傳統音樂的美麗與深度，同時見證新一代音樂人對傳統的傳承與創新。

黃偉哲特別感謝同學們的努力以及老師的指導，讓台南市學生在音樂表現上發光發熱。黃偉哲強調，台南市各級學校不管是國中小、雙語、數學、科展、寫作等等，都有非常傑出的成就，2025年要舉辦全國中等學校運動會，未來也希望舉辦更多藝術表演，讓全國各地學生來參觀台南市音樂教育的成果。

今日的記者會由後甲國中及歸仁國中2校絲竹樂室內樂開場，學生現場展演樂器獨奏，邀請黃偉哲市長近距離欣賞國樂魅力，市議員郭鴻儀、沈震東也到場參與，共同邀請愛樂者一同來欣賞這場兩校合演的難得音樂饗宴。

教育局說明，南市設有國樂藝才班的學校，分別是後甲國中、歸仁國中、崇明國中及崇學國小，今年度由後甲國中和歸仁國中首度攜手舉辦聯合音樂會，除讓兩校學生互相觀摩、學習，也期盼能讓更多的學生走進國樂的世界，感受其中的魅力與樂趣。

後甲國中是南市唯一同時成立國樂、西樂藝才班的學校，歷屆在台南市和全國音樂比賽中表現優異，屢獲特優及優等佳績，今年更榮獲全國學生音樂比賽的合奏特優殊榮，成績傲人。音樂會安排獨奏、室內樂及合奏，選曲從傳統民謠到新創曲目，展現不同的音樂風格。

歸仁國中音樂班成立於110學年度，為南關線地區唯一的國樂藝才班，吸引在地學子就讀，學生就像大家庭成員，每天練團培養絕佳默契。這次參與南市國樂班聯合音樂會，曲目以台灣文化為題，重新架構曲風，加入節奏變化，突顯社會多元性，呈現國樂演奏的層次與韻律感。