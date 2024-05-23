北中南摩鐵激戰「棒球4次郎」！2寶媽嬌喊：很滿足　姦情代價曝

▲2寶媽上網認識會打棒球的一夜4次郎，激戰後挨告。（示意圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名已婚男子阿建(化名)打線上遊戲認識人妻，不到1個月就聊上床，平時會從事棒球運動的他，一夜激戰4次的體力讓人妻直呼「有驚艷到」、「事後很滿足」，姦情爆發後，兩人被雙方配偶各自告上法院，因侵害配偶權得各賠30萬元。可上訴。

正宮指控，阿建和人妻在2021年7月到8月間，6度前往台南、台中、新北的摩鐵發生性行為，還在摩鐵自拍阿建裸上身、人妻緊貼他胸口，及兩人舌頭互舔的照片。此外，兩人訊息更有許多討論性愛過程的對話，像是「謝謝老公讓我體驗那麼美好的愛愛」、「我原本以為第4發應該是出不來了」、「結果一進去以後，老婆的裡面真的是太舒服了」、「又不自覺的衝了起來^^"」、「我也很驚訝小建建可以起來的那麼快」，小三更猛誇「你的表情超性感的」、「有驚艷到」、「事後很滿足」、「夏夏問我4次郎是什麼」等語，兩人還討論「認識不到1個月就上床」、「不到1周就電愛」、「短短兩個月也見了5次面耶」，讓正宮得知後大受打擊，提告對人妻求償50萬元。

全案審理時，人妻否認和阿建發生性行為，指自己現在無業，正嘗試和配偶、子女修復感情，努力想回歸家庭，而且正宮引用的都是她丈夫提告人夫的資料，並非正宮自己蒐證，覺得正宮求償過高。不過法官檢視相關證據，認為人妻已侵害配偶權，判她要賠30萬元。而阿建也被人妻的丈夫告上法院，同樣要賠30萬。可上訴。