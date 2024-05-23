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王國材提醒「盯好台鐵」！李孟諺聽到了：每天跟董座問安

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長李孟諺上任4天，前交長王國材曾提醒新交長「要留意台鐵」，李孟諺表示，王國材部長有交代他要盯好台鐵，因此他今天也跟台鐵董事長杜微說「會每天跟他問安」，不過交通部也會對台鐵提供最大支持，包括人、車、路等強化，台鐵有雙子星大樓等附業和資產開發，他對台鐵未來有很樂觀期待。

前交通部長王國材卸任前曾向新交長李孟諺提出建言，提醒要留意「台鐵安全」，李孟諺今(23日)受訪面對媒體詢問此事時表示，他今天在交通部部務會報有跟台鐵董事長杜微說，王國材部長有交代他盯好台鐵，「會每天跟你(杜微)問安」。

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不過李孟諺指出，交通部也會對台鐵提供最大支持，從人、車、路三個領域加強，包括經費挹注、人員訓練、人力增加，台鐵除本業外也有很多附屬事業和資產開發，提供本業有充裕資金提供更好待遇、相關安全提升，台北雙子星大樓有一棟將來是台鐵資產，一年估有10億元收入，他對台鐵未來有很樂觀期待，國外許多鐵道收入5成到6成靠本業，4成到5成靠業外收入或資產附業，希望台鐵公司化後朝這方面進行。

至於接任交通部長後最棘手問題，李孟諺表示，交通部最首要目標和任務，是提供一個安全、便捷、永續、人本的交通環境和運具，其中包括國道和快速公路瓶頸段的改善，譬如國道1號楊梅至頭份路段拓寬工程」、西濱快高架化紓解國1和國3交通量，東西快和國道沒有連結和系統交流道也要處理，另蘇花安環評順利完成，讓花蓮有便捷和安全回家的路非常重要。

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺(左2)、政務次長陳彥伯(左1)、政務次長伍勝園(右2)、常務次長林國顯(右1)。（圖／記者李姿慧攝）

此外，軌道包括高鐵、台鐵整合，以及各都會區捷運和大眾運輸等，也是李孟諺認為交通部首要全力推動的項目。

另還有行人安全也是李孟諺認為任內的挑戰，李孟諺表示，因王國材部長的努力，台灣行車停讓文化已經有顯著改善，但還是有提升和改善空間，交通部將針對車輛事故或是交通事故10大原因釐清，找出對策，行政院長親自主持道安會報，定期宣布各縣市努力成果，包括硬體、軟體、行人交通安全大幅改善等。

李孟諺也指出，他任內另一個挑戰就是觀光，希望今年1千萬目標可持續推動，4月受花蓮地震影響，他已請觀光署在國外多宣傳並參加旅展，讓外國人知道台灣很快就已恢復安全，是適合旅遊的國家。

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關鍵字：

交通部李孟諺台鐵安全觀光

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