　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員「困電梯1小時」遭嗆沒受傷就好　工會怒發聲明！

▲▼電梯。（示意圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員21日送餐至內湖某社區時，受困於在電梯內長達1小時，期間按求救鈴都無人回應，後來靠著微弱訊號，才終於向外求援成功；事後，該社區管理員態度避重就輕，更表示「你人又沒受傷、沒事這樣不就好了。」對此，全國外送產業工會怒發聲明，呼籲該社區的電梯應全面檢修。

21日當晚8點半左右，外送員送餐至內湖某社區，怎料電梯突然停在10-11樓之間，於是他趕緊聯絡群組司機並按下求救鈴，眼看求救未果，直到9點01分，他自行撥打110，最後於9點43分脫困。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，全國外送產業工會發聲明指控，該社區管理員完全避重就輕、扭曲事實，其態度惡劣完全不可取，當場更無對當事人表達任何關心慰問之意。

工會接著提到，當事人22日再度前往該社區，結果社區人員竟反嗆，「你人又沒受傷、又沒事，這樣不就好了」；不僅如此，對於外送員的發文，他們更表示，此舉會打壞社區名聲，況且社區有律師，可能會提告。

▲。（圖／翻攝自臉書／全國外送產業工會）

▲外送員傳訊息求救。（圖／翻攝自臉書／全國外送產業工會）

對此，工會提出5點質疑：

1.電梯出現問題、有安全疑慮導致人員受困，其處理態度有需要區分外送員或住戶嗎？這是共同的安全問題。

2.什麼是「人沒受傷、人沒事」不就好了？真的要等到有傷亡發生時才願意積極處理？

3.對於貴單位與媒體回應，「事發後2-3分鐘內就有外送員來通知。」請問社區電梯內監視器、電梯求救鈴以及值班管理員皆是裝飾品？既然有以上設備及人員，為何還要等到其他司機前來通知，才知道有人受困？

4.當事人於20時43分受困，前來幫忙的司機於21時03分抵達現場通知管理員，這之間近20分鐘，是管理員所謂的2-3分鐘？

5.該社區管理員表示，有立即聯繫電梯廠商，但實際上是21時03分前來協助的司機前往11樓時，是由11樓住戶進行聯繫，根本非管理員聯繫。

最後，工會向該社區呼籲，「為了外送員與該社區住戶的安全，電梯應全面檢修。另外，尚未完成全面檢修前，應於一樓大廳處設置外送放置區。」

▼工會發聲明。（圖／翻攝自臉書／全國外送產業工會）

▲外送員「困電梯1小時」遭嗆沒受傷就好　工會怒發聲明。（圖／翻攝自臉書／全國外送產業工會）

ET快訊
以色列女兵被擄最新畫面！反綁壓牆上　哈瑪斯：可以懷孕
快訊／魏德聖道歉！　認了「誤傷台積電」
快訊／殺人未遂犯送往高雄凱旋醫院
3刀男怨身體檢查「怎麼會是這樣」　進看守所一夜難眠
快訊／高雄驚悚車禍！　機車後座女乘客慘死
快訊／3張千萬發票無人領！　繳停車費中大獎
「藐視國會」多容易觸發？　蘇巧慧示範給你看
蝦皮「隔日到貨」害慘物流！　司機淚：每天被扣錢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

台鐵公司化首個促參案！鳳山站大樓引進商場　拚明年下半年營運

台積電當年30多元「學長爆買100張」　現在還不賣！她哭：沒那個命

長髮哥遭「古靈精怪傘戳2次」！3刀男對到眼傻了...嚇到退數步

震後宜蘭旅次回升！國5端午尖峰恐回堵　行車時間飆7倍

外送員「困電梯1小時」遭嗆沒受傷就好　工會怒發聲明！

機車考照筆試首納危險感知影片　5／23起增22部動畫上架

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機淚曝：每天都被扣錢

快訊／熱帶低壓生成！估24小時內增強為首颱「艾維尼」　最新路徑曝

今鋒面北抬碰上對流　專家曝午後「降雨熱區」

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

中捷砍人新畫面曝光！黑衣大叔擋下兇嫌揮刀　全場讚爆「英雄」

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

台鐵公司化首個促參案！鳳山站大樓引進商場　拚明年下半年營運

台積電當年30多元「學長爆買100張」　現在還不賣！她哭：沒那個命

長髮哥遭「古靈精怪傘戳2次」！3刀男對到眼傻了...嚇到退數步

震後宜蘭旅次回升！國5端午尖峰恐回堵　行車時間飆7倍

外送員「困電梯1小時」遭嗆沒受傷就好　工會怒發聲明！

機車考照筆試首納危險感知影片　5／23起增22部動畫上架

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機淚曝：每天都被扣錢

快訊／熱帶低壓生成！估24小時內增強為首颱「艾維尼」　最新路徑曝

今鋒面北抬碰上對流　專家曝午後「降雨熱區」

BMW i5 Touring確定6／6發表！雙車型、市場唯一豪華電動旅行車

年度前三隊陣容出爐　詹皇連20年獲選史上第一人

開車猛撞輪框砸頭...情敵滿地血　冷笑「我撞的」恐怖金門男收押

16英雄終身免費搭中捷！6人還沒找到：橘衣哥、粉紅衣姐、攝影哥

「子宮頸癌」潛伏期長達20年！初期無症狀　醫教你「1方式」早發現

解放軍演習前夕發文「熊孩子經歷什麼才完整？」　陸網：揍就老實

解放軍軍演回應賴清德就職演說　陸軍事專家：東部海域可截斷3條線

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

解放軍發布「越海殺器」海報展示裝備　強調與台獨水火不容

卓榮泰首開行政院會　AIT主席羅森伯格、處長孫曉雅低調拜會

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

生活熱門新聞

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

下波「全台變天」雨更大　1號颱風最快周末生成

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

「又沒死人叫什麼叫」！無辜推拿店遭刷1星

1號颱「艾維尼」生成機率破50%　大迴轉路徑曝

65歲長者可領端午敬老金　這縣市最高可拿1萬元

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

快訊／熱帶低壓生成！估24小時內增強為首颱「艾維尼」　最新路徑曝

中捷砍人「防身噴霧有用嗎」？

清大畢典中籤才能入場　挨轟緊急轉彎

小學生玩筆仙上課秒放手　她曝後果

明起雨越下越少　下周二「新鋒面＋西南季風報到」雨灌全台

更多熱門

相關新聞

機車考照筆試首納危險感知影片　5/23起增22部動畫上架

機車考照筆試首納危險感知影片　5/23起增22部動畫上架

機車考照6月5日起將有重大變革，筆試50題首納5題危險感知影片計分，每年約32萬人受影響。5月23日起監理服務網線上模擬考新增危險感知影片試題，目前危險感知平台已上架95部影片，公路局表示，為提升機車騎士行車安全，加強防禦駕駛觀念，公路局再新製作動畫影片22部，於5月23日上架。

外送員搶快綠燈左轉撞倒路人　挨罰7200元

外送員搶快綠燈左轉撞倒路人　挨罰7200元

殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人

殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人

即／國1大卡車「爆胎側翻」　警封3車道

即／國1大卡車「爆胎側翻」　警封3車道

極度危險犯母住林口　社區警衛嚴查出入

極度危險犯母住林口　社區警衛嚴查出入

關鍵字：

外送員電梯困社區管理工會安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

中捷兇嫌犯案動機曝　「高雄北上砍人」傳跟女友父有關

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

阮經天母親離世！經紀人低調證實

謝金燕最新照「瘦到不認識自己」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

抽中現賺4.76萬元！　德微明起開放申購

即／解放軍東部戰區：今起於台灣周圍展開演習

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

國小生把蠶寶寶忘在超商　店員代養4天崩潰

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面