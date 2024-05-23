外送員「困電梯1小時」遭嗆沒受傷就好　工會怒發聲明！

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員21日送餐至內湖某社區時，受困於在電梯內長達1小時，期間按求救鈴都無人回應，後來靠著微弱訊號，才終於向外求援成功；事後，該社區管理員態度避重就輕，更表示「你人又沒受傷、沒事這樣不就好了。」對此，全國外送產業工會怒發聲明，呼籲該社區的電梯應全面檢修。

21日當晚8點半左右，外送員送餐至內湖某社區，怎料電梯突然停在10-11樓之間，於是他趕緊聯絡群組司機並按下求救鈴，眼看求救未果，直到9點01分，他自行撥打110，最後於9點43分脫困。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，全國外送產業工會發聲明指控，該社區管理員完全避重就輕、扭曲事實，其態度惡劣完全不可取，當場更無對當事人表達任何關心慰問之意。

工會接著提到，當事人22日再度前往該社區，結果社區人員竟反嗆，「你人又沒受傷、又沒事，這樣不就好了」；不僅如此，對於外送員的發文，他們更表示，此舉會打壞社區名聲，況且社區有律師，可能會提告。

▲外送員傳訊息求救。（圖／翻攝自臉書／全國外送產業工會）

對此，工會提出5點質疑：

1.電梯出現問題、有安全疑慮導致人員受困，其處理態度有需要區分外送員或住戶嗎？這是共同的安全問題。

2.什麼是「人沒受傷、人沒事」不就好了？真的要等到有傷亡發生時才願意積極處理？

3.對於貴單位與媒體回應，「事發後2-3分鐘內就有外送員來通知。」請問社區電梯內監視器、電梯求救鈴以及值班管理員皆是裝飾品？既然有以上設備及人員，為何還要等到其他司機前來通知，才知道有人受困？

4.當事人於20時43分受困，前來幫忙的司機於21時03分抵達現場通知管理員，這之間近20分鐘，是管理員所謂的2-3分鐘？

5.該社區管理員表示，有立即聯繫電梯廠商，但實際上是21時03分前來協助的司機前往11樓時，是由11樓住戶進行聯繫，根本非管理員聯繫。

最後，工會向該社區呼籲，「為了外送員與該社區住戶的安全，電梯應全面檢修。另外，尚未完成全面檢修前，應於一樓大廳處設置外送放置區。」

▼工會發聲明。（圖／翻攝自臉書／全國外送產業工會）