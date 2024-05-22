新品牌！「桃園珍珠海岸計畫」　觀光署補助4.9億元

▲「桃園珍珠海岸計畫」永安漁港。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府推動「桃園珍珠海岸計畫」，成立觀光會報，橫向綜整各局處資源，成功提案「桃園珍珠海岸計畫」於5月21日獲交通部觀光署「113-116年度重要廊帶亮點營造計畫」補助總經費達4億9,000萬元。

市府觀旅局局長周柏吟22日表示，北台灣海岸的最後一哩路就是「桃園珍珠海岸計畫」，該計畫不單只是桃園而是要向北串接新北青春山海線，向南延伸至新竹17公里海岸線，未來透過基北北桃共同合作對外行銷，將是北台灣最亮眼的濱海觀光廊帶新品牌 。

周柏吟局長說，桃園是國際機場所在城市，112年境外旅客入境數就超過600萬人次，顯見桃園有發展國際旅客先天優勢及潛力，且經大數據分析國際客來的客群都非常年輕族群多在20至40年輕人，過去受觀光署補助，多集中於北橫遊憩廊帶及石門水庫。

▲竹圍漁港。（圖／觀旅局提供）

而都會區的觀光網絡也在青埔一帶形成，未來納入「珍珠海岸計畫」形成桃園觀光網絡，並串接北台灣濱海整條觀光廊帶，成為服務北部生活圈重要核心，並透過珍珠串連概念將海岸線特色景點一顆一顆串接起北台灣遊憩廊帶，讓他們一下飛機即可深度探訪桃園完整山、海、都會之美。

根據中華電信桃園市遊憩據點遊客人次統計分析，濱海地區景點在108年至112年5年間，旅客數量呈現上升之趨勢，其中竹圍漁港及永安漁港兩座漁港以及綠色走廊遊客量就佔63%，外縣市遊客占比超過50%。

「桃園珍珠海岸計畫」遊憩廊帶有兩個重要的節點一個是竹圍漁港，搭配前幾年投資上億的許厝港溼地，另一個就是永安漁港，計畫將竹圍漁港與永安漁港打造為「南北海岸雙心」的核心基地。由雙心出發聯通周邊特色景點包括許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、牽罟文化、石滬景觀等，並改善老舊破損既有設施，重點塑型打造親子遊憩空間，透過亮點包裝手法，納入親子體驗與探索在地特色文化，規劃妥適的遊程營運方針。