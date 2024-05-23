機車考照筆試首納危險感知影片　5／23起增22部動畫上架

▲機車考照筆試將首度納入危險感知影片。（示意圖／中壢監理站提供）

記者李姿慧／台北報導

機車考照6月5日起將有重大變革，筆試50題首納5題危險感知影片計分，每年約32萬人受影響。5月23日起監理服務網線上模擬考新增危險感知影片試題，目前危險感知平台已上架95部影片，公路局表示，為提升機車騎士行車安全，加強防禦駕駛觀念，公路局再新製作動畫影片22部，於5月23日上架。

公路局表示，為模擬實境影片較不易拍攝的情境，如平交道、隧道濃霧、違規及路面油漬等，本次上架影片皆為動畫製作，題目除原有「危險感知」題目外，新增「行為判斷」、「風險問答」、及「複合」等不同題目型態各22題，提供民眾更多元的體驗。

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另為加強機車騎士在非號誌化路口的路權判斷能力，公路局表示，已製作8部有關「非號誌化路口讓車」的路權題目，提供自我檢視。想要檢視自身於路上騎車觀念是否正確，可至該平台「影片測驗」專區下「綜合測驗」中體驗。

公路局指出，現行須完成5部危險感知影片體驗且答對4題以上，並觀看全部解析影片後，才能預約機車考照作法並未改變。這次新增動畫新型態題目，提醒務必要注意每題開頭題目說明，相關題型測驗說明可至該平台「測驗說明」專區下閱讀，該專區並提供不同題型的影片說明及模擬測驗。

公路局提醒，機車危險感知教育平台體驗影片後，務必要記得再觀看正解影片，正解影片除本題危險情境或行為判斷說明外，還有潛在危險提醒及所涉交通法規詳解，可提升自身防護力。