李孟諺鬆口「支持台鐵提案漲票價」　年底推新版TPASS低於1200元

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵29年票價未調整，交通部長李孟諺今(23日)表態支持，指今年下半年台鐵將提出票價調整方案，交通部除審查並提報行政院討論外，也會綜合物價等狀況綜合考量，現有TPASS通勤月票民眾透過政府補助，負擔不會太大，今年年底也將推出非通勤TPASS，包括幾日券或回數票等，可搭乘台鐵、捷運和公車，票價可望在1200元以下。

李孟諺指出，高鐵去年營運狀況相當不錯，有70多億元盈餘，目前高鐵還沒有提出調漲票價訊息；台鐵比較特別，已經29年票價沒有調整，有些票價明顯偏低，台北到板橋單趟區間車15元，比捷運25元、公車30元還要低，但台鐵速度比捷運和公車還要快，應適度反映合理票價，可以讓台鐵在經營上更有餘裕力量、資源提升服務品質、安全和準點率，接下來會面對這個問題。

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針對台鐵票價調整，李孟諺強調，台鐵安全要列為最優先考量，現階段台鐵安全提升可以從人、車、路三個領域來切入，包括人的訓練和素質提升，也要有充足人力，台鐵都有在努力，車子部分，行政院對台鐵購車有很大挹注，包括EMU3000型新自強號等新車，這幾年購買1300輛新車陸續交車，新車將可提升運量，車輛支援多，準點率也希望可以提升到97%以上，安全性和舒適性也會增加，行控系統也會更新，在路及安全方面包括增設異物入侵預警系統等，盼透過人車路三面向切入提升服務品質和安全。

至於台鐵票價調整時間點，李孟諺指出，台鐵方案還沒有報上來，一旦提出會針對包括成本或營運討論最適合方案，也要考慮社會感受，將綜合各因素做為最佳化考慮，台鐵預計今年下半年會提出方案，這些方案交通部會有審核程序外，也會跟行政院討論當時狀況、物價等綜合性考量。

李孟諺表示，台鐵票價調整也會考慮票價上漲會不會造成民眾太大負擔，每天固定通勤的人有TPASS月票專案，政府補助會增加，另交通部也會推非通勤TPASS方案，減低民眾負擔，預計今年底推出，類似10日券或一周券或回數票，以新型態方式鼓勵大眾運輸。

交通部政務次長陳彥伯表示，非通勤TPASS為鼓勵多多使用大眾運輸，研擬推出計次或是短天數票種，希望鼓勵使用大眾運輸，納入公共運輸包括台鐵、捷運和公車，高鐵是否納入要再評估。

據了解，該非通勤TPASS專案票價價格將低於1200元。