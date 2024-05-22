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因應中捷隨機傷人案　黃偉哲：盤點整備軟硬體強化人員危機反應訓練

▲因應中捷隨機傷人案，台南市長黃偉哲要求盤點整備軟硬體強化及人員危機反應訓練。（圖／記者林東良翻攝）

▲因應中捷隨機傷人案，台南市長黃偉哲要求盤點整備軟硬體強化及人員危機反應訓練。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中捷21日發生隨機傷人事件，多位議員關心台南市面對大眾運輸突發狀況的因應措施，市長黃偉哲表示，21日正好是10年前鄭捷在北捷逞兇同一天，值得大家特別注意，台南市的捷運也正在積極規劃中，對於類似狀況，也必須要提早預做因應，軟、硬體進行全面整備，防範類似情況發生。

黃偉哲指示相關局處做出兩點因應，第一，將類似狀況情境，納入未來台南捷運的車體設計及人員訓練等面向，務必加強行控中心與列車長的反應訓練，避免這次中捷案中出現乘客按緊急鈴，捷運人員卻沒有反應處理的狀況；第二，針對台南市現有的公共公車運輸，也要加強駕駛員的安全訓練，增加駕駛員在行駛中碰到乘客衝突或出現拿刀攻擊時的應變能力，另外也要針對公車安全門進行全面普查，確保安全門都能正常運作，避免發生過去健康幼兒園逃生門打不開、妨礙逃生的情形。

警察局表示，已加強大眾運輸、火車站周邊巡邏以及網路情蒐，跨單位建立密切聯繫管道。呼籲民眾如果在大眾運輸系統上遇緊急事故，除請求現場人員提供即時協助，也同時撥打110報案專線，或使用內政部警政署「110視訊報案APP」，以利警方第一時間掌握現場狀況並即時派警力前往。另外，如果在網路上發現疑似危害公眾安全言論，請立即向警察機關報案。

交通局表示，目前大台南公車原就有制定緊急事件處理SOP，將再次提醒業者強化駕駛人員教育訓練，並檢視確認每輛公車駕駛座是否都有張貼SOP流程，同時醒目標示110、119報案專線，以利突發狀況時駕駛員可參照處理，不致慌了手腳。另外，每輛公車都有裝設監視系統，駕駛員可透過車內畫面作出即時反應，降低乘客危險。

教育局表示，將請學校加強學生安全教育，培養學童緊急狀況保護自己的能力，包括遇到持刀攻擊，首先要大聲呼叫、遠離危害現場，再來尋找車廂「緊急通話鈕」告知站務人員，並利用隨身物品保護身體心臟、頭部等重點部位，遇到攻擊時可用身邊有重量的物品甩擊防衛，並盡可能脫離危險現場。

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