高中生第一個被砍！父嘆「仇恨沒有用」：有英雄兒子才能活著

記者許權毅／台中報導

震驚社會中捷隨機砍人案，洪嫌接受警詢後，22日14時15分依殺人未遂等罪嫌移送地檢署。被害高中生父親稍早受訪則說，兒子是第一個被砍傷的，且至少有3刀，想去反擊，卻也沒有工具，好險有其他英雄們挺身而出，兒子才能夠活著，他認為仇恨沒有用，現在希望能捐贈防衛工具，就怕還有類似事件發生。

▲中捷案傷者呂姓高中生的爸爸稍早出面受訪，也說洪嫌應該自己負責。（圖／民眾提供）



呂姓高中生父親說，很感謝各界慰問，還有市長全力幫忙，昨日看見兒子身上有這麼大的傷口，確實很心疼，聽到嫌犯說有吃藥、有精神疾病，自己昨日情緒也不好，說了一些不該說的話，向外界致歉。

▲盧秀燕昨日慰問呂姓高中生。（圖／記者許權毅翻攝）



呂父表示，他跟同行說希望各捐20萬元，看看是否能有防衛工具捐給台中捷運，就像遊覽車上會有擊破器，在萬急時刻發揮作用。

呂父也表示，有昨天這些英雄，兒子才能夠活著，沒有他們的英勇表現，家長們可能也不安心繼續讓小孩坐捷運，「我們願意幫助社會，希望能有一些東西發揮嚇阻作用，昨天都沒睡，想了想還是覺得『仇恨都沒有用』。」

▲▼洪嫌今日下午移送台中地檢署，爸媽稍早也現身受訪。（圖／記者許權毅攝）



他說，兒子目前狀況有比較好，能夠吃東西、嘴唇有血色，但兒子告訴他，自己是第一個被砍的，也不知道什麼情況，主要就是肩膀疼痛、腫脹。

至於洪嫌家長是否有聯繫？呂父表示目前沒有，但也不是爸媽的問題，「我們都是爸媽，他們一定也很心痛，自己做事應該自己承擔，都已經20歲了，他（洪嫌）應該要負起法律責任，不是說一定要重判，但是輕判會不會導致學樣？重判能不能發揮嚇阻，留給社會公評。」