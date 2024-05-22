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社會 社會焦點 保障人權

出手擋3刀男！長髮英雄回憶驚悚過程　謝大家一起幫忙「覺得很棒」

▲中捷砍人案，長髮哥。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

▲挺身而出與其他人一起救了全車乘客的許姓男子，回想肉搏當下，餘悸猶存。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中捷運昨（21）日發生無差別殺人事件，一名就讀4年級洪姓男護專生，不明原因持刀攻擊車廂乘客，結果車廂內綁著馬尾、綽號「許瑞」的許瑞顯挺身而出，第一時間出手和洪拉扯，加上其他乘客相助，讓洪男無法傷害更多無辜民眾，成為大家眼中的「長髮英雄」。許男回想案發當下餘悸猶存，坦言一開始自己也很無助，但還好另外一個大哥帶頭以後，大家都一起來幫忙，「覺得很棒，這樣很棒」！

許瑞顯昨天見義勇為挺身對抗洪男，肉搏期間被洪男割傷臉部，仍不鬆手。事件經媒體曝光，有民眾認出許男就是健力界小有名氣、綽號「許瑞」的許瑞顯，他不僅是健身教練，還參加多場賽事，更有網友為了表揚他的義行，在臉書發起「將5/21訂為國際長髮男日」。

許男透露，自己進了水安宮站後錯過了前一班車，上車後便找到椅子坐下，而當時坐在椅子上的洪男隨即起身離去，當下覺得奇怪但未多想，上車之後沒有多留意，但發現洪男緊抱著包包。

許男表示，自己被洪男砍了一刀後，擔心又被砍第二刀，所以伸手抓著刀柄企圖搶下刀子，但都搶不掉，「自己也很無助」，當時大喊人幫忙，喊了三、四聲後，就有大哥帶頭以後，大家都一起幫忙，「我覺得很棒，這樣很棒」！

許男也提到，自己本來正為賽事準備中，等出院之後還是會繼續練，也會出賽，「可能今年成績不會那麼理想，但還是可以去比！」

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