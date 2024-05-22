西港刈香5／24登場　黃偉哲發放百足真人蜈蚣陣紅包祝小神童們平安長大

▲台南市長黃偉哲下午特地前往架棚與慶安宮主委黃勝家、議員方一峰共同發紅包給72位小神童，祝福在眾神護佑下平安長大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

香境涵蓋96庄的台南西港刈香，2008年經文化建設委員會（即今文化部）評定為國定民俗活動，是國家級重要的無形資產，為台灣莊頭性陣頭最多的大型廟會，自加入王船祭後，形成台灣香醮合一獨特的信仰模式。

西港刈香中「百足真人蜈蚣陣」22日於西港慶安宮架棚領旨，領旨後將圈廟三圈，台南市長黃偉哲下午特地前往架棚與慶安宮主委黃勝家、議員方ㄧ峰共同發紅包給72位小神童，祝福孩子們於眾神護佑下平安長大。

市長黃偉哲表示，西港香的首次科儀在240年前的甲辰歲次，今年適逢四甲子的紀念歲次，對西港香別具意義。西港刈香兩百餘年來未曾間斷的歷史，彰顯民眾自發性信仰力量，更讓莊頭自組陣頭的傳統得以傳承不輟，藝陣也呈顯豐富的地方藝術成就，在台灣刈香活動中最具特色，王醮繁複的王府行儀，也反映儒家禮制規範結合民間風俗教化的歷程。

西港慶安宮說明，「百足真人蜈蚣陣」由公塭萬安宮與溪埔寮安溪宮共同籌組，為早期台灣宗教慶典中的連結型藝閣，需真人推動，組閣上的題材多為中國古代歷史或傳奇故事，並以12歲以下孩童裝扮故事人物，是遶境隊伍中最受矚目、最受歡迎的陣頭。

23日西港慶安宮將至北汕尾鹿耳門天后宮請開基媽祖，並於5/24-5/26展開為期三天的遶境活動。百足真人蜈蚣陣將隨千歲爺遶境出巡驅瘟除煞，蜈蚣陣由72位小神童各別裝扮不同的戲碼隨千歲爺出巡，所到之處萬人空巷，吸引很多粉絲，熱鬧非凡。

遶境入廟後蜈蚣陣會停放於慶安宮廟後廣場，第三天（5/26）入完廟後將回到公塭萬安宮舉行恭送百足真人回天繳旨，火化蜈蚣頭尾，為隨駕出巡活動畫下完美句點。