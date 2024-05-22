　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

西港刈香5／24登場　黃偉哲發放百足真人蜈蚣陣紅包祝小神童們平安長大

▲台南市長黃偉哲下午特地前往架棚與慶安宮主委黃勝家、議員方一峰共同發紅包給72位小神童，祝福在眾神護佑下平安長大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲下午特地前往架棚與慶安宮主委黃勝家、議員方一峰共同發紅包給72位小神童，祝福在眾神護佑下平安長大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

香境涵蓋96庄的台南西港刈香，2008年經文化建設委員會（即今文化部）評定為國定民俗活動，是國家級重要的無形資產，為台灣莊頭性陣頭最多的大型廟會，自加入王船祭後，形成台灣香醮合一獨特的信仰模式。

西港刈香中「百足真人蜈蚣陣」22日於西港慶安宮架棚領旨，領旨後將圈廟三圈，台南市長黃偉哲下午特地前往架棚與慶安宮主委黃勝家、議員方ㄧ峰共同發紅包給72位小神童，祝福孩子們於眾神護佑下平安長大。

▲台南市長黃偉哲下午特地前往架棚與慶安宮主委黃勝家、議員方一峰共同發紅包給72位小神童，祝福在眾神護佑下平安長大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，西港香的首次科儀在240年前的甲辰歲次，今年適逢四甲子的紀念歲次，對西港香別具意義。西港刈香兩百餘年來未曾間斷的歷史，彰顯民眾自發性信仰力量，更讓莊頭自組陣頭的傳統得以傳承不輟，藝陣也呈顯豐富的地方藝術成就，在台灣刈香活動中最具特色，王醮繁複的王府行儀，也反映儒家禮制規範結合民間風俗教化的歷程。

西港慶安宮說明，「百足真人蜈蚣陣」由公塭萬安宮與溪埔寮安溪宮共同籌組，為早期台灣宗教慶典中的連結型藝閣，需真人推動，組閣上的題材多為中國古代歷史或傳奇故事，並以12歲以下孩童裝扮故事人物，是遶境隊伍中最受矚目、最受歡迎的陣頭。

▲台南市長黃偉哲下午特地前往架棚與慶安宮主委黃勝家、議員方一峰共同發紅包給72位小神童，祝福在眾神護佑下平安長大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

23日西港慶安宮將至北汕尾鹿耳門天后宮請開基媽祖，並於5/24-5/26展開為期三天的遶境活動。百足真人蜈蚣陣將隨千歲爺遶境出巡驅瘟除煞，蜈蚣陣由72位小神童各別裝扮不同的戲碼隨千歲爺出巡，所到之處萬人空巷，吸引很多粉絲，熱鬧非凡。

▲台南市長黃偉哲下午特地前往架棚與慶安宮主委黃勝家、議員方一峰共同發紅包給72位小神童，祝福在眾神護佑下平安長大。（圖／記者林東良翻攝，下同）

遶境入廟後蜈蚣陣會停放於慶安宮廟後廣場，第三天（5/26）入完廟後將回到公塭萬安宮舉行恭送百足真人回天繳旨，火化蜈蚣頭尾，為隨駕出巡活動畫下完美句點。

ET快訊
賓士男國道開輔助駕駛「呼呼大睡」　衝進休息站連撞2車2傷
規模5.2是「0403餘震」　氣象署：不排除還有規模5地震　
黃勇傳想回職棒　放棄8萬月薪暫做板模工人
快訊／殺人未遂犯搭捷運！　進入新北市
快訊／16:00規模5.2地震「16縣市有感」　最大震度4級
快訊／內湖白石湖吊橋下男屍！民眾嚇壞
獨／女警被指下海半套店！乾爹+老司機曝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東4歲女童溜出門　家人急報警...她在派出所看卡通吃餅乾

西港刈香5／24登場　黃偉哲發放百足真人蜈蚣陣紅包祝小神童們平安長大

台南甲辰年西港香3日香遶境5／24開跑　魚頭君邀請遊客一同追香

台南鹿茸尚讚　黃偉哲邀請全國民眾共享養生聖品多元風貌

預防酒癮酒駕悲劇...南投縣推治療費用補助　監理站赴看守所宣導

市區公車電動化補助450億南投沒份？交通部承諾納重點補助

土庫商工健力好手蘇仲哲　勇奪亞洲盃健力錦標賽3金1銅

感念和平的真諦　台日美共同為牡丹社事件石門古戰場縣定史蹟碑揭碑

虎林、水源國小校園環境改善　竹市府補助30萬

竹市路邊智慧停車柱成效佳　使用率成長40%

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

屏東4歲女童溜出門　家人急報警...她在派出所看卡通吃餅乾

西港刈香5／24登場　黃偉哲發放百足真人蜈蚣陣紅包祝小神童們平安長大

台南甲辰年西港香3日香遶境5／24開跑　魚頭君邀請遊客一同追香

台南鹿茸尚讚　黃偉哲邀請全國民眾共享養生聖品多元風貌

預防酒癮酒駕悲劇...南投縣推治療費用補助　監理站赴看守所宣導

市區公車電動化補助450億南投沒份？交通部承諾納重點補助

土庫商工健力好手蘇仲哲　勇奪亞洲盃健力錦標賽3金1銅

感念和平的真諦　台日美共同為牡丹社事件石門古戰場縣定史蹟碑揭碑

虎林、水源國小校園環境改善　竹市府補助30萬

竹市路邊智慧停車柱成效佳　使用率成長40%

「又沒死人叫什麼叫」！無辜推拿店遭刷1星　闆娘：我沒有生兒子

黃勇傳退租台南租屋　車子被債主開走抵押

梵蒂岡有意在北京常設辦公室？　陸外交部：願推動關係不斷改善

一家4口每周生活費2K！還要妻付水電費　她忍25年告摳門夫求離婚

關鍵時刻沒喊暫停！溜馬主帥扛責　哈利伯頓：我失誤害球隊輸

汪峰新歡神似章子怡！森林北遭疑整形　親曝調整部位：只在2019年做過

LIVE／花蓮規模5.2地震　氣象署最新說明

獨／女警半套店兼差驚爆連環扣　自家人曝內鬥：黑函比消夜多

521動員群眾來立院？　柯建銘：傅崐萁、黃國昌幫我們動員的

屏東4歲女童溜出門　家人急報警...她在派出所看卡通吃餅乾

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

地方熱門新聞

逃犯事件　宜蘭學校全面暫停開放

季節變換喉嚨癢癢　醫授精準找到列缺穴解決

集集鎮公所移除火車站周邊1.6公里小葉欖仁

技術翻轉人生　謝富生從叛逆少年到大學生

桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事

隨機砍人事件後！中捷人潮銳減　見警率增加

花蓮「好市加倍劵」　邀您暑假迺東大門夜市

台南市府加強公共運輸緊急應變讓民眾搭車安心

因應中捷隨機傷人案黃偉哲：強化人員危機反應訓練

拍片找景很困擾？台南幫你全搞定！

新北打造人本環境　侯友宜視察土城人行道

嘉義配天宮國際籃球錦標賽　122隊2000人參賽

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

台日美共同為牡丹社事件石門古戰場縣定史蹟碑揭碑

更多熱門

相關新聞

台南鹿茸尚讚黃偉哲邀民眾共享養生聖品

台南鹿茸尚讚黃偉哲邀民眾共享養生聖品

每年3~6月份為台灣鹿茸的採收季節，台南市養鹿場共52場，在養數量計2520頭，佔全國11％，為全台第二大養鹿地區，民眾在鹿茸採收期，可至鹿場選購新鮮優質鹿茸來強身保健。

因應中捷隨機傷人案黃偉哲：強化人員危機反應訓練

因應中捷隨機傷人案黃偉哲：強化人員危機反應訓練

柯建銘搭話「緊抓蔣萬安右手」

柯建銘搭話「緊抓蔣萬安右手」

親子觀影黃偉哲感謝三三讀書會傳愛助弱勢

親子觀影黃偉哲感謝三三讀書會傳愛助弱勢

不熟同事硬炸紅包！網推「1做法」

不熟同事硬炸紅包！網推「1做法」

關鍵字：

西港刈香黃偉哲百足真人蜈蚣陣紅包

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

歐漢聲大方認愛！

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

警追手機失竊意外查獲誘騙案

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面