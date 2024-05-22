20歲護理生隨機砍人　學校科主任嘆：很遺憾

▲高雄一所護理學校的洪姓男學生，在台中捷運隨機砍人。（圖／翻攝自洪男臉書）

圖文／CTWANT

台中捷運昨（21日）傳出隨機砍人案，凶嫌是高雄一所護理學校的洪姓男學生，導致連自己在內共3人受傷。由於事件發生，學校氣氛低迷，但依舊正常運作，保障學生的受教權，而警方也到學校周邊巡邏，預防突發狀況。

洪男今年2月中開始實習，4月中旬因為壓力大，申請暫停實習。過去更因精神疾病成為列管人口，高雄市衛生局坦承，他原本和家人住在屏東，曾在2020年因病而在屏東就醫住院，同年8月到高雄就學直到現在。

校方也透露，洪男一年級時就有情緒問題，曾被學校輔導單位輔導，後來表現都很正常，在學校課業和人際關係都沒問題。

對於犯下隨機砍人案，學校低調不願回應，對校內學生對此事的承受壓力也不予評論，今天維持正常運作，該上課的上課、該出差或休假的老師都按表操作，不受事件影響。

護理科主任坦言很遺憾，洪男從2月中旬開始實習，過程中就有感受到壓力，也造成情緒上的狀況，因此在4月中旬提出停止實習的要求。他指出，實習這件事情就是一個很大的壓力源，因為一個10幾歲的孩子，以前都沒有相關的照護、互動的經驗，到了醫院以後，除了要實際照顧個案，還有作業的部分。

警方表示，昨天接獲中捷有人持刀隨機砍人後，立刻主動到凶嫌就讀的學校詢問是否需要幫助。雖然學校十分低調，但警方仍會持續增加見警率，派警員定時到該校附近巡邏，預防各種可能情形。

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