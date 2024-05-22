自來水加壓站設備施工！竹竹苗5／29~30停水　4300戶受影響

▲自來水公司施工，竹竹苗有4300戶在5/29,30日停水，水公司呼籲用戶提前貯水備用。（圖／翻攝自來水公司第三區管理處粉專）

記者楊永盛／苗栗報導

台灣自來水公司第三區管理處22日宣佈，為辦理頂埔加壓站、興華加壓站供電設備檢驗，苗栗縣頭份市、竹南鎮；新竹縣峨眉鄉、新竹市香山等部份地區，5月29日上午8點至下午2點停水共6小時，30日下午1點至晚間7時也停水6小時，兩天停水共影響4300戶，請用戶及早儲水備用。

自來水公司表示，頂埔加壓站供電設備檢驗，停水時間自5月29日上午8時起至下午2時止，共6小時（含復水時間），停水區域有竹南鎮：頂埔里、公義里、崎頂里、東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳等地區停水；水壓降低有新竹市香山區中華路5段、6段等地區，共停水900戶。

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▲自來水公司施工，竹竹苗有4300戶在5/29,30日停水，水公司呼籲用戶提前貯水備用。（圖／翻攝自來水公司第三區管理處粉專）

興華加壓站供電設備檢驗工程部份，停水時間自5月30日下午1時起至下午7時止，共6小時（含復水時間），停水區域有頭份市新華里、斗煥里、珊湖里、流東里等地區停水，新竹縣峨眉鄉富興村部分地區停水，共停水3400戶。

三區處提醒用戶，停水影響地區用戶，應提早儲水備用，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；而建築物的自來水進水口低於地面用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。