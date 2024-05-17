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台電挖破管自來水管釀禍！每天漏水1萬噸　高雄恐大規模停水

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁強調，管線修復期間會讓民眾不便減到最低。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台電16日晚間於高雄市仁武區施工時，不慎挖破直徑200公分的自來水管，導致大量泥水湧出，漏水量每天多達1萬噸。水公司暫以調度方式供應24萬戶用水，後續將公告進廠維修時間及停水用戶，初估有50萬戶恐受影響，不過會盡可能縮小停水範圍和時間。

台電昨日晚間於仁武區仁林路一處工地施工，施工過程不慎挖破地下直徑200公分的自來水管，現場隨即湧出大量黃色泥水。台電人員隨即通報水公司到場，並封閉道路。

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台水第七區管理處副處長徐志宏表示，目前持續送水，暫不影響用戶，並以調度方式持續供應用水。初估每日漏水量約1萬噸，影響範圍以楠梓、大社、梓官、橋頭、彌陀地區為主，恐有50萬戶受影響。

▲台電挖破自來水管，現場噴出大量泥水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台電挖破自來水管，現場噴出大量泥水。（圖／記者許宥孺翻攝）

徐志宏強調，這兩天正評估後續進場維修時間，會盡可能朝向縮小停水範圍和時間來搶修，以減少用戶的不便，至於施工日期確定後會再公告。

高雄市長陳其邁對此表示，市府昨天接獲台水跟台電公司的通知，就立刻啟動相關的應變措施，並由林欽榮副市長成立應變小組，將產業園區用水以及在應變、管線修復期間，讓民眾的不便減到最低。

水利局長蔡長展表示，今日自來水公司以及台電公司有去做現場的會勘，目的就是要做一些臨時管的調水，原則上會用在獅龍溪這條排水的上面，水利局這邊會給予協助。整個影響範圍要看今天的所有管線的臨時管的布設，才能夠確定未來影響的整個範圍。

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