快訊／新北土城「自來水管線破裂」開挖清理　6里停水受影響

▲新北市土城區中央路三段238號前的自來水管線破裂，導致6個里停水。（示意圖／記者許宥孺攝）
記者鄒鎮宇／綜合報導
新北市政府16日晚間表示，土城區中央路三段238號前的自來水管線破裂，搶修開挖清理管溝中，現場進行交管，預計明日恢復正常。
新北市政府指出，停水影響範圍包括員仁里、大安里、永寧里、沛陂里、頂埔里、頂福里等6個里。
另外，新北市政府同時設立臨時取水點：
1.土城區永寧路18號
2.土城區福安街52巷口
3.土城區中州路中央路口
4.土城區中央路三段74號
5.土城區亞洲路100號
6.土城區福安街80號前
7.土城區中央路三段244巷口
8.土城區中山路49號前
今(16)日 #新北土城 #中央路三段238號前 自來水管線破裂，搶修開挖清理管溝中，現場進行交管，預計明日恢復正常。 ????停水影響範圍：員仁里、大安里、永寧里、沛陂里、頂埔里、頂福里 ????今日設立臨時取水點 1.土城區永寧路18號 2.土城區福安街52巷口 3.土城區中州路中央路口 4.土城區中央路三段74號 5.土城區亞洲路100號 6.土城區福安街80號前 7.土城區中央路三段244巷口 8.土城區中山路49號前由我的新北市發佈於 2024年5月16日 星期四
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