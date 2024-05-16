快訊／新北土城「自來水管線破裂」開挖清理　6里停水受影響

土城桐花公園為著名的新北市區賞桐景點，同時也是螢火蟲大爆發的季節，吸引民眾前往賞花賞螢，車流量較多，為避免過路動物命喪輪下，新北市政府農業局在土城桐花公園周邊設置生態廊道，保護野生動物及用路人安全，呼籲民眾務必放慢行車速度，最好能搭乘大眾交通運輸，減少車流量，降低路殺發生。