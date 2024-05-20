快儲水！高雄25日大停水36hrs　11行政區受影響

▲高雄5/25大停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

台灣自來水公司第七區管理處指出，高雄仁武區仁林路自來水管受他單位挖破，將於5月25日中午12時起停水36時，停水區域包含橋頭、梓官、彌陀、楠梓等11區。

台灣自來水公司第七區管理處表示，估計本次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。

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為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。本工程若因施工困難或天氣不佳等因素，延後施工時將立即發布新聞稿通知。

▲停水區域。（圖／台灣自來水公司第七區管理處提供）

【停水區域】影響高雄市範圍如下所述：

橋頭區：全區

梓官區：全區

彌陀區：全區

楠梓區：全區

大社區：全區

岡山區：和平、大遼

仁武區：高楠、仁福、烏林、後安、考潭、中華、文武

燕巢區：鳳雄、角宿、橫山

左營區：頂西、城南、明建、崇實、合群、廍南、廟北、尾北、自助、

埤北、埤東、聖西、廟東、果惠、果貿、海勝、果峰、埤西、

聖后、廍北、路東、聖南、光輝、祥和、莒光、永清、中南、

中北、頂北、尾西、尾南、屏山、進學

鼓山區：自強、雄峰、鼓峰、內惟、民族、正德、龍井、厚生、建國、

前峰、忠正、光榮、平和、民強

大樹區：義大世界