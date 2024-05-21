中寮廣興村頂城長年無自來水可用　馬文君爭取6416萬經費改善

▲立委馬文君爭取6416萬元，解決中寮鄉廣興村頂城長期無自來水可用的窘況。（圖／馬文君服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉廣興村頂城地區（巷）住戶長期無自來水可以使用，立委馬文君經6年來向中央爭取，獲水利署核定延管、自來水公司補助管線汰換等工程經費6416萬元，廣興村自來水普及率將初步提升至近70%，待第二階段工程核定後更可上看80%，全面解決廣興村飲用水問題並保障民生飲用水健康。

馬文君於20日邀集水利署、台水公司、南投縣政府等單位代表，以及中寮鄉長廖宜賢、鄉民代表會主席蔡昭智等多位鄉民代表和廣興村長洪明享等齊聚中寮鄉公所，說明自來水改善工程規劃進度；他指出早在108年5月就曾召集地方陳情人士和相關單位至當地了解無自來水可用的相關情形，經多次現勘調整工程規畫，各方突破工程用地取得、路權取得、路修寬度等問題，於今年5月16日經水利署核定，將本案第一階段納入「無自來水地區供水改善計畫-第四期」。

馬文君說明，水利署同意核定本案延管工程經費3097萬元、路修費318萬元，合計3415萬元，自來水公司並補助管線汰換工程經費3000萬元，總工程經費計6416萬元，中寮廣興村頂城巷1-14巷第一階段受益戶數預計53戶、廣興村自來水普及率將從56.33%提升至69.48%，另水公司第四區處將辦理工程設計，3個月內可望完成發包作業；另有44戶尚待土地取得後再提報水利署，核定後可將自來水普及率將提升至80%以上。

立委馬文君表示，第二階段會繼續努力爭取，也感謝縣政府願意同意編列路面修復費，以及廖宜賢、蔡昭智、鄉代邱寶林和廖彩秀、洪明享長期關心民瘼，期望頂城地區自來水延管工程早日完成。