　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中寮廣興村頂城長年無自來水可用　馬文君爭取6416萬經費改善

▲立委馬文君爭取6416萬元，解決中寮鄉廣興村頂城長期無自來水可用的窘況。（圖／馬文君服務團隊提供，下同）

▲立委馬文君爭取6416萬元，解決中寮鄉廣興村頂城長期無自來水可用的窘況。（圖／馬文君服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉廣興村頂城地區（巷）住戶長期無自來水可以使用，立委馬文君經6年來向中央爭取，獲水利署核定延管、自來水公司補助管線汰換等工程經費6416萬元，廣興村自來水普及率將初步提升至近70%，待第二階段工程核定後更可上看80%，全面解決廣興村飲用水問題並保障民生飲用水健康。

馬文君於20日邀集水利署、台水公司、南投縣政府等單位代表，以及中寮鄉長廖宜賢、鄉民代表會主席蔡昭智等多位鄉民代表和廣興村長洪明享等齊聚中寮鄉公所，說明自來水改善工程規劃進度；他指出早在108年5月就曾召集地方陳情人士和相關單位至當地了解無自來水可用的相關情形，經多次現勘調整工程規畫，各方突破工程用地取得、路權取得、路修寬度等問題，於今年5月16日經水利署核定，將本案第一階段納入「無自來水地區供水改善計畫-第四期」。

▲立委馬文君爭取6416萬元，解決中寮鄉廣興村頂城長期無自來水可用的窘況。（圖／馬文君服務團隊提供）

▲立委馬文君爭取6416萬元，解決中寮鄉廣興村頂城長期無自來水可用的窘況。（圖／馬文君服務團隊提供）

馬文君說明，水利署同意核定本案延管工程經費3097萬元、路修費318萬元，合計3415萬元，自來水公司並補助管線汰換工程經費3000萬元，總工程經費計6416萬元，中寮廣興村頂城巷1-14巷第一階段受益戶數預計53戶、廣興村自來水普及率將從56.33%提升至69.48%，另水公司第四區處將辦理工程設計，3個月內可望完成發包作業；另有44戶尚待土地取得後再提報水利署，核定後可將自來水普及率將提升至80%以上。

▲立委馬文君爭取6416萬元，解決中寮鄉廣興村頂城長期無自來水可用的窘況。（圖／馬文君服務團隊提供）

▲立委馬文君爭取6416萬元，解決中寮鄉廣興村頂城長期無自來水可用的窘況。（圖／馬文君服務團隊提供）

立委馬文君表示，第二階段會繼續努力爭取，也感謝縣政府願意同意編列路面修復費，以及廖宜賢、蔡昭智、鄉代邱寶林和廖彩秀、洪明享長期關心民瘼，期望頂城地區自來水延管工程早日完成。

ET快訊
中捷爆隨機砍人　巧合？鄭捷殺人案今滿10周年
快訊／中捷現場有「3把刀」！　1菜刀、2水果刀
LIVE／中捷車廂爆砍人3傷！ 驚悚畫面曝光　清純女警傳兼職
快訊／大批警力趕抵現場！　中捷緊急疏散乘客
快訊／台中捷運濺血「3人傷勢曝」！　緊急送醫
快訊／恐怖畫面曝！中捷男發狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止
快訊／台中捷運車廂砍人！　有民眾受傷　
極度危險戒護犯進超商　偷2瓶飲料畫面曝
極度危險戒護犯逃亡！　最新路線曝光
快訊／南韓新兵訓練「手榴彈爆炸」！　菜鳥兵慘遭炸死
老爸也是警察！新竹女警成「火辣紅牌」　曾被讚：形象超清新

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中寮廣興村頂城長年無自來水可用　馬文君爭取6416萬經費改善

提醒用電安全！屏東消防局籲「5不1沒有」　電氣火災遠離

微特展暨西拉雅族祖先文化遺產工作坊　邀你一同認識西拉雅族的考古行動

最大的創作自由說想說的故事　第4屆葉石濤短篇小說文學獎徵件開跑

台北情侶出遊霧台山區刁車　里港警1小時助脫困

勞動部南分署推端午限時好禮　可免出門即可嚐美食慶端午

520台中最「婚」頭　600對登記結婚成六都第一

台南土城聖母廟主委選舉傳警方介入把風　南警：依法行政行政絕無介入干涉

結婚對數翻倍！「520」桃園409對新人成佳偶　這三區最多登記

鋒面報到天氣不穩定　高雄場籲請農友加強防汛措施

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

中寮廣興村頂城長年無自來水可用　馬文君爭取6416萬經費改善

提醒用電安全！屏東消防局籲「5不1沒有」　電氣火災遠離

微特展暨西拉雅族祖先文化遺產工作坊　邀你一同認識西拉雅族的考古行動

最大的創作自由說想說的故事　第4屆葉石濤短篇小說文學獎徵件開跑

台北情侶出遊霧台山區刁車　里港警1小時助脫困

勞動部南分署推端午限時好禮　可免出門即可嚐美食慶端午

520台中最「婚」頭　600對登記結婚成六都第一

台南土城聖母廟主委選舉傳警方介入把風　南警：依法行政行政絕無介入干涉

結婚對數翻倍！「520」桃園409對新人成佳偶　這三區最多登記

鋒面報到天氣不穩定　高雄場籲請農友加強防汛措施

藍委全副武裝備戰！　黃捷貼影片嗆：誰才是國會的「暴力流氓」

台外交替代役男販毒被捕　外交部證實：去年以資訊專長申請

史嘉蕾喬韓森控ChatGPT偷走她聲音！　罕見震怒開轟：連我家人都分不出

報復iPhone被偷！16歲男「放火燒房燒錯人」　無辜一家五口慘死

好香！立院審國會改革　黃珊珊台下「邊吃炸雞、邊看京華城案」

中捷爆隨機砍人　巧合？鄭捷殺人案今滿10周年

快訊／中捷爆持刀砍人！現場起獲「3把刀」　1菜刀、2水果刀

220萬還不出！　台南完銷透天案爛尾法拍「嘸人要」

高鐵7月起增開43班　每周開出1103班創新高

籲賴政府掌握兩岸交流善意主動權　張五岳：公權力是推力非阻力

地方熱門新聞

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

520台中最「婚」頭　600對登記結婚成六都第一

表揚已故模範母親　蘇俊賓暖心致贈手繪畫作

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

台南土城聖母廟主委選舉傳警方介入南警強調依法行政

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

小孩灌水娃娃機　主機板故障引熱議

國宴布置絕美台南蘭花超吸睛

情侶出遊霧台山區刁車　里港警1小時助脫困

賴清德就職國宴　台南藍軍抗議大停電

綠委517號召青年衝立院　台南藍軍狂酸

嘉義咖啡節舊監宿舍群登場

「520」桃園409對新人成佳偶　這三區最多登記

更多熱門

相關新聞

江啟臣等10藍白委今晨前往太平島！　一日快閃行程曝光

江啟臣等10藍白委今晨前往太平島！　一日快閃行程曝光

立法院外交及國防委員會今（18日）前往太平島考察，原有約20名立委參加，但由於昨日院會延宕至夜間12點，且有許多委員受傷，參與人數少許多，最終僅有法院副院長江啟臣、國民黨立委馬文君、羅廷瑋、黃建豪、黃仁、廖先翔、賴士葆、鄭正鈐、翁曉玲及民眾黨立委陳昭姿10人參與。

台電挖破管水管！高雄恐大規模停水

台電挖破管水管！高雄恐大規模停水

即／新北1區「自來水管線破裂」6里停水受影響

即／新北1區「自來水管線破裂」6里停水受影響

綠委會議發言被徐巧芯多次插嘴　火氣大質詢前就互相「問候爸媽」

綠委會議發言被徐巧芯多次插嘴　火氣大質詢前就互相「問候爸媽」

蜂蜜產量狂跌8成　馬文君籲納災損補助

蜂蜜產量狂跌8成　馬文君籲納災損補助

關鍵字：

馬文君中寮鄉廣興村頂城自來水延管

讀者迴響

熱門新聞

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

女警半套店兼差　新竹縣警局回應了

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商偷2瓶飲料

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

紅牌女警校園宣導甜美長相曝　下海做半套惹「麻煩」

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

白家綺「腰內三層肉溢出」被拍！

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

愛台外籍YTR遭出征！粉絲退訂要求下架影片

直擊！綜藝天王胡瓜路邊走到一半

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面