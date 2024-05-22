誆「少給薯餅」！她大鬧30分鐘惱羞了　猛開8槍掃射麥當勞

▲麥當勞位於德州聖安東尼奧的一間分店遭人開槍。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國德州發生離譜事件，32歲的薩曼莎（Samantha Anthony）在麥當勞點餐，不久後又返回得來速窗口，誆稱沒有拿到薯餅和比司吉（biscuit），她大鬧30分鐘後，竟然對著員工狂開8槍，幸好沒有造成人員傷亡。

根據警方逮捕文件，本案去年12月30日發生在聖安東尼奧（San Antonio）一間麥當勞分店，薩曼莎凌晨5時第一次點餐，半小時後又開車返回窗口，大聲抱怨店員漏給薯餅跟比司吉，但這些餐點的包裝袋，明明就放在她大腿上。

▲薩曼莎被捕後，面臨第二級重罪指控。（圖／比爾郡警長辦公室）



店員調閱監視器畫面，證明出餐沒有疏漏，但薩曼莎堅持自己的說法，甚至把男友也叫來助陣，大鬧30分鐘後無果，竟然朝著得來速窗口，連續開了至少8槍。

一名員工受訪時回憶，槍聲大作時，所有人都開始逃竄躲避，「我在哭泣，我很害怕，恐慌症還發作了。」

儘管薩曼莎在開槍後立刻逃離現場，她的車牌與刺青等特徵，仍被監視器清楚拍下。她上周落網後，保釋金被設為7.5萬美元（約新台幣242萬元），面臨「使用致命武器加重攻擊」第二級重罪指控。